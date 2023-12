Znana tenisistka w ramionach bramkarza Atletico. "Moja ulubiona"

Kiedy w lipcu 2018 roku Olga Danilović wygrywała turniej w Moskwie, który był również jej debiutanckim turniejem z cyklu WTA, wydawało się, że na scenę wchodzi nowa wielka gwiazda. Od tamtej pory radzi sobie jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. I choć przez pewien okres (grudzień 2019 - kwiecień 2020) jej trenerem był obecny szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski, to nie udało się powrócić do formy z moskiewskich zawodów.

Na początku października 22-latka postanowiła zawiesić sportową karierę z powodów zdrowotnych. "Odwiedziłam wielu lekarzy, aby spróbować zrozumieć, jaka droga jest najlepsza, a teraz czuję, że w końcu jestem na dobrej drodze do poprawy" - napisała na Instagramie. Mimo złego stanu fizycznego może liczyć na wsparcie partnera.

Olga Danilović tonie w ramionach Jana Oblaka. "Moja ulubiona osoba"

Po raz pierwszy informowaliśmy o związku Olgi Danilović i Jana Oblaka na początku sierpnia, natomiast para spotyka się nieco dłużej. Konkretnie ich relacja miała rozpocząć się na przełomie maja i czerwca, kiedy 30-latek został przyłapany na trybunach Rolanda Garrosa podczas jednego z meczów Olgi.

We wtorek 26 grudnia tenisistka zamieściła zdjęcie na Instagramie, na którym pozuje właśnie z obecnym partnerem. Po krajobrazie widać, że para najprawdopodobniej spędziła świąteczny czas w słoweńskich górach. "Moja ulubiona osoba" - przekazała. Błyskawicznie na post zareagował Oblak, który wymownie skomentował go trzema czerwonymi sercami.

I choć Danilović ostatni raz pojawiła się na korcie w sierpniu, kiedy nie przeszła kwalifikacji do US Open, to już niedługo rozpocznie zmagania w drużynowym turnieju United Cup. Reprezentacja Serbii trafiła w grupie na Chiny oraz Czechy, dlatego Danilović zmierzy najpierw z Qinwen Zheng (15. WTA), a następnie z Marketą Vondrousovą (7. WTA).

Jan Oblak jest podstawowym bramkarzem Atletico Madryt od lipca 2014 roku, kiedy Thibaut Courtois odszedł z zespołu. Przez już blisko dekadę reprezentant Słowenii rozegrał dla niego 416 meczów, w których zachował 199 czystych kont. Nie tak dawno przedłużył nawet kontrakt, który obowiązuje teraz do końca czerwca 2028 roku.