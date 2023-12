Nieznana prawda o wykształceniu Hurkacza. Musiał wyjechać na drugi koniec Polski

W 2023 roku Hubert Hurkacz zakończył zmagania na dziewiątym miejscu w rankingu ATP. W połowie października Polak w fenomenalnym stylu wygrał turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju. Przy okazji w Chinach 26-latek zarobił aż 1,26 mln dolarów, co jest jego największym wynagrodzeniem w dotychczasowej karierze. Następnie Hurkacz był rezerwowym zawodnikiem ATP Finals, podczas którego przegrał z Nowakiem Djokoviciem. Podsumowując, zeszły sezon w wykonaniu naszego tenisisty był bardzo przyzwoity.

Okazuje się, że Hubert Hurkacz jest bardzo pracowity nie tylko na korcie. W 2018 roku w wywiadzie dla portalu wroclife.pl zawodnik zdradził, gdzie rozpoczynał i kontynuował edukację. Z jego słów wynika, że musiał się sporo napracować, aby w ostatniej klasie liceum podejść do egzaminu dojrzałości, jakim jest matura.

"Całe życie jestem związany z Krzykami (osiedle we Wrocławiu - przyp. red.). Jako dziecko trenowałem na korcie przy parku Południowym, potem w Krzyckim Klubie Tenisowym oraz w hali Redeco. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej, a następnie do Gimnazjum nr 23 przy ul Jastrzębiej. Natomiast do liceum ogólnokształcącego uczęszczałem już w Sopocie, gdy byłem w Sopockiej Akademii Tenisowej, i tam też zdałem maturę" - zdradził Hubert Hurkacz. Oznacza to, ze 26-latek posiada średnie wykształcenie. Wrocław i Sopot są od siebie oddalone o ponad 500 kilometrów, jednak to mimo to Hurkacz nie zrezygnował z dokończenia rozpoczętego etapu edukacji.

- W czasie wolnym, którego wcale nie było za dużo, lubiłem też spotykać się ze znajomymi. Pobyt w rodzinnym domu należy do przyjemności - dodał Wrocławianin.

Hubert Hurkacz wrócił na kort. Za chwilę znów zagra z Igą Świątek

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Abu Zabi odbył się pokazowy turniej drużynowy World Tennis League, w którym udział wzięli Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Polscy zawodnicy znaleźli się w zespole Hawks, gdzie zagrali także Casper Ruud oraz Caroline Garcia. Niestety, drużyna naszych tenisistów zajęła ostatnie miejsce.

Teraz Świątek i Hurkacz przygotowują się do United Cup, podczas którego także będą mieli okazję wspólnie wystąpić na korcie. Reprezentacyjny turniej zostanie rozegrany w dniach 29 grudnia - 7 stycznia.