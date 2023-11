Świątek wbiła szpilkę WTA. Obraz nędzy i rozpaczy

Dobiegła końca faza grupowa WTA Finals. W półfinałach znalazły się: Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Aryna Sabalenka. Jedynym nazwiskiem spoza czołowej czwórki rankingu WTA jest Amerykanka, która w grupie wygrała wszystkie trzy spotkania, mimo rywalizacji z Sabalenką czy Rybakiną. Podobnym wyczynem może pochwalić się Iga Świątek.

To kolejny problem WTA Finals. Świątek uderza. "Mogą wiele zrobić"

Polka w fazie grupowej w starciach z Gauff, Jabeur oraz Vondrousovą straciła raptem 14 gemów. Tylko Justine Henin (11) i sama Świątek (13) w zeszłym roku przegrały mniej gemów od czasu wprowadzenia obecnego formatu w 2003 roku. Najwięcej, bo pięć, urwała 19-letnia Amerykanka, którą od kilku tygodni możemy zaliczać do grona najlepszych zawodniczek świata.

Mimo że na korcie spotkały się wiceliderka rankingu z trzecią rakietą świata, która niedawno wygrała US Open, to trybuny stadionu w Cancun nie wypełniły się w znaczącym stopniu. Nie umknęło to uwadze Polki. - Szczerze mówiąc, myślę, że mogą wiele zrobić. To dość dziwna sytuacja, że spotykamy się z WTA i w pewnym sensie to my wyjaśniamy im, co czasami należy zrobić - powiedziała Świątek. - Na pewno jest potencjał, aby nad tym popracować. Oczywiście późno zdecydowali, że tu zagramy. Na pewno marketing powinien być lepszy. Szkoda, że nie mamy pełnego stadionu, bo nie możemy przez cały tydzień czuć się jak na tenisowym święcie - podkreśliła. Cancun to miejscowość wypoczynkowa z niewielką liczbą stałych mieszkańców, lecz jak widać mało który turysta postanowił oglądać tenis.

Jeszcze większy problem frekwencyjny pojawia się podczas meczów debla. Informowaliśmy o całkowicie pustym stadionie podczas rywalizacji duetów Laura Siegemund/Wiera Zwonariowa kontra Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

- W turniejach Wielkiego Szlema mamy pełne trybuny zasadniczo od drugiej rundy i dalej. Czasami na turniejach WTA jest zupełnie inaczej, więc z pewnością jest jeszcze wiele do poprawy. Miejmy nadzieję, że w przyszłości nie będzie już takiej sytuacji i będą pracować, aby to poprawić, ponieważ w każdym turnieju dajemy z siebie wszystko - podsumowała.