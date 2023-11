Oto scenariusze dla Igi Świątek. Tak może wyglądać ranking WTA

Iga Świątek w fantastycznym stylu zakończyła fazę grupową WTA Finals i w ostatnim meczu pokonała Ons Jabeur 6:1, 6:2. To oznacza, że polska tenisistka zapewniła sobie grę w półfinale z Aryną Sabalenką. Stawka pojedynku dwóch najlepszych zawodniczek świata będzie bardzo wysoka. Świątek może wrócić na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Co się musi stać, żeby do tego doszło? Dla Polki cel jest jasny.

