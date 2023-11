Obiecujące słowa Świątek przed meczem z Sabalenką. "Coś się zaczęło"

Iga Świątek w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu pokonała Ons Jabeur (7. WTA) 6:1, 6:2, a to oznacza, że w półfinale czeka ją starcie z liderką światowych list Aryną Sabalenką. Białorusinka po porażce z Jessicą Pegulą (5. WTA) zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Jeżeli Świątek wygra, a następnie zwycięży również w finale, powróci na szczyt rankingu WTA. Już została zapytana, jak jej zdaniem będzie wyglądało to spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live (06.11)

Świątek odmieniona przez półfinałem z Sabalenką. "Dopiero teraz coś się zaczęło"

Tenisistka spodziewa się walki nie tylko z rywalką, ale i z pogodą. - Zobaczę, jakie będą warunki. Przeciwko Arynie nigdy nie jest łatwo. Dam z siebie wszystko, skupię się na sobie i na tym, co chcę robić na korcie. Zwykle takie mecze są ekscytujące i naprawdę trudne, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Po prostu będę gotowa i zobaczę, jaki będzie wiatr i co wydarzy się na korcie… - powiedziała, cytowana przez profil The Tennis Letter w portalu X.

Polka grała już w WTA Finals w zeszłym roku i dwa lata temu. Najpierw nie udało jej się wyjść z grupy. Za drugim razem przegrała w półfinale właśnie z Aryną Sabalenką 2:6, 6:2, 1:6. Teraz zapowiada zupełnie inne podejście. - Wykorzystam doświadczenie z gry w WTA Finals. W zeszłym roku, kiedy wyszłam z grupy, czułam się, jakbym była prawie na końcu turnieju. Poczułam się naprawdę dumna tylko dlatego, że wyszłam z grupy. W tym roku mam wrażenie, że dopiero teraz coś się zaczęło. Jest więc trochę inaczej i na pewno wyciągnęłam wnioski - zadeklarowała.

Świątek znów wbiła szpilę w organizatorów WTA Finals. "Warunki tutaj są tak trudne, że..."

Świątek ponownie nawiązała do trudnych warunków na korcie. Już po pierwszym meczu w Cancun narzekała na nierówny kort. - Czasami piłka dziwnie podskakuje również na mączce lub trawie. Próbowałem patrzeć na to z tej perspektywy i po prostu robić, co do mnie należy. Ostatecznie nie ma to większego znaczenia, ponieważ mamy te same warunki - mówiła. Teraz zwróciła uwagę również na silne wiatry. - Warunki tutaj są tak trudne, że zazwyczaj trzeba się po prostu skupić na nich. Taktycznie też się przygotuję. Znamy naszą grę. Wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Musimy jednak coś wymyślić, ponieważ grałyśmy ze sobą wiele razy. Zobaczymy - zakończyła.

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale WTA Finals w Cancun ma rozpocząć się w nocy z soboty na niedzielę po północy.