WTA pokazało, co zrobiła Iga Świątek. Zachwycające. "Tak to się robi" [WIDEO]

Trzy na trzy - takim bilansem zwycięstw w grupie może pochwalić się Iga Świątek, która podczas WTA Finals rozgrywanego w meksykańskim Cancun jest w fenomenalnej dyspozycji. Do tej pory wiceliderka rankingu ograła Marketę Vondrousovą (6. WTA) 7:6(3), 6:0 oraz Coco Gauff (3. WTA) 6:0, 7:5, a w trzecim starciu nie dała żadnych szans Ons Jabeur (7. WTA). Mimo to, że mecz nie odbył się bez organizacyjnych komplikacji.

Spartańskie warunki w meczu Świątek - Jabeur. Na koniec pochwała od WTA

Podobnie jak w przypadku innych spotkań, nieokiełznana pogoda znów pokrzyżowała plany organizatorom. Planowo spotkanie Świątek miało rozpocząć się około godz. 00:00 polskiego czasu, jednak finalnie zawodniczki wyszły na kort aż trzy godziny później. To nie było jedynym problemem. Ze względu na silny deszcz i wiatr starcie co chwilę było przerywane, a tenisistki otulone w ręczniki pod parasolami czekały na wznowienie.

To jednak nie przeszkodziło Polce w spektakularnym, zdecydowanym zwycięstwie z Ons Jabeur. Iga Świątek w każdym z rozgrywanych setów nie pozwoliła zbliżyć się do siebie rywalce. Pojedynek trwał zaledwie godzinę i dziewięć minut, kończąc się wynikiem 6:1, 6:2. Szczególnie spektakularnie 22-latka rozegrała gema przy stanie 5:2 w drugim secie. Przy własnym serwisie Świątek wygrała do zera, popisując się wspaniałymi zagraniami, co do strzegło samo WTA.

W mediach społecznościowych największej organizacji kobiecego tenisa pojawił się kilkudziesięciosekundowy filmik z ostatniego gema w meczu Świątek - Jabeur, w którym Polka doszczętnie zniszczyła przeciwniczkę. As serwisowy, mocarne forhendy, a na koniec idealny skrót pod siatkę. "TAK się kończy mecze. Iga Świątek pokonuje Jabeur i wygrywa 3-0 w grupie" - czytamy na oficjalnym profilu WTA.

Powrót na fotel liderki rankingu coraz bliżej

W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką, która kilka miesięcy temu zepchnęła ją z pierwszego miejsca w rankingu. Jeśli nasza tenisistka ogra Białorusinkę, po czym zwycięży w Cancun, znów mogła będzie zasiąść na fotel liderki.

"Sabalenka nie gra w Cancun tak dobrego tenisa, jak Iga. I nie wygląda na tak pewną siebie, wręcz niewzruszoną, co by się nie działo. Po rozbiciu Sakkari 6:0, 6:1 Białorusinka nie miała większych szans z Pegulą (4:6, 3:6), a w rozciągniętym na dwa dni meczu z Rybakiną o awans do półfinału też straciła mnóstwo nerwów, zanim po w sumie dwóch godzinach i 34 minutach spędzonych na korcie wygrała 6:2, 3:6, 6:3." - analizuje Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.