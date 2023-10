Rosjanie zrobili "symulację" WTA Finals. Ależ scenariusz dla Świątek

Turniej WTA Finals rozpocznie się w niedzielę później wieczorem czasu polskiego. Iga Świątek zagra swój pierwszy mecz w poniedziałek. Symulacja jest bardzo dobrą wróżbą dla Polki. Rosjanie uważają, że wyciągnęła wnioski z finiszu poprzedniego sezonu.

Rosjanie przeprowadzili symulację WTA Finals

Podczas finałów w Cancun każdy mecz będzie piekielnie wymagający, każda z ośmiu tenisistek pokazała coś wyjątkowego w trakcie sezonu 2023. W symulacji portalu gottennis.ru uwzględniono głównie bilans bezpośrednich meczów każdej z zawodniczek w tym roku. Jeśli nie grały ze sobą w tym sezonie, sprawdzano bilans bezpośrednich starć z dalszej przeszłości.

Na tej podstawie oceniono, że Aryna Sabalenka wygra swoją grupę, ale nie z kompletem zwycięstw. Według symulacji przegrałaby spotkanie z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu w tym roku dwa razy wygrała z Białorusinką. Co ciekawe, Rybakina miałaby zająć ostatnie miejsce w grupie. Rosjanie uważają, że tenisistka zbyt długo będzie wchodzić w turniej i będzie miała problem z zaaklimatyzowaniem się w Meksyku, w przeciwieństwie do Marii Sakkari. Do półfinału z grupy pierwszej awansowałyby Sabalenka i Jessica Pegula.

A jak to wygląda w przypadku Igi Świątek? Zgodnie z wynikami w symulacji, Polka byłaby najlepszą tenisistką po fazie grupowej, jedyną z kompletem zwycięstw. Nie miałaby problemów z pokonaniem Markety Vondrousovej, Ons Jabeur i Coco Gauff.

"Naszym zdaniem Świątek ma wszelkie szanse, aby przejść fazę grupową bez porażki. W fazie play-off Świątek jest w stanie utrzymać dynamikę nabytą w poprzedniej fazie. W 2022 roku nie udało jej się tego osiągnąć, ale wtedy mecze rozgrywano na krytym, twardym korcie, mniej wygodnym dla Polki. Poza tym pod koniec sezonu wyraźnie pozostało jej mniej sił i energii niż obecnie" - argumentują Rosjanie w swojej symulacji. Do półfinału z grupy drugiej razem z Polką awansowałaby Coco Gauff.

Świątek może wygrać WTA Finals, ale nie odzyska prowadzenia w rankingu

W półfinale Sabalenka zagrałaby z Gauff, a Świątek z Pegulą. Rosjanie przewidują polsko-białoruski finał turnieju w Cancun.

"Aryna ma ogromną motywację, aby nie stracić prowadzenia w rankingu. Będzie także próbowała zemścić się na Gauff za porażkę w finale US Open. Ale obie są w tej chwili wyczerpane bardzo mocnymi występami w tym sezonie" - ocenia rosyjski portal.

W symulacji wielkiego finału Rosjanom wyszło, że triumfatorką imprezy będzie Świątek. Niestety, nie podano, czy spotkanie zakończy się po dwóch setach, czy może trzech. Nie pokuszono się o wytypowanie dokładnego wyniku w żadnym pojedynku.

Jeśli Polka wygra WTA Finals z kompletem zwycięstw, to zdobędzie aż 1500 punktów do rankingu. Ale przy finale Sabalenki to nie wystarczy do odzyskania pozycji liderki rankingu WTA. Przy wynikach grupowych z symulacji Białorusinka musiałaby przegrać w półfinale, by doszło do zmiany na szczycie na samym finiszu sezonu. Na ten moment Polka traci do niej 630 pkt.

Za każdy mecz w fazie grupowej tenisistki dostają 125 punktów, za każde grupowe zwycięstwo kolejne 125 pkt. Za wygraną w półfinale otrzymają 330 pkt., a za końcowy triumf jeszcze 420 pkt.

Pierwszą rywalką Igi Świątek w Cancun będzie Marketa Vondrousova. Starcie Polki z Czeszką zaplanowano na poniedziałek o godzinie 23:00 czasu polskiego.