Świątek wyznaje, jaka jest prawda o jej rywalizacji z Sabalenką

Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie rywalizację w WTA Finals w meksykańskim Cancun. Na ostatni turniej w tym sezonie przyjechała wypoczęta i zregenerowana, sporo czasu po US Open spędziła w domu. Z naładowanymi bateriami będzie walczyć o pierwszy w karierze triumf w imprezie wieńczącej sezon, ale ma też szansę przejąć pozycję liderki rankingu WTA kosztem Aryny Sabalenki. Jednak to nie będzie łatwy turniej ze względu na błędy organizatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek wypoczęła przed rywalizacją w Cancun, która będzie trudna

W najnowszym wywiadzie Iga Świątek przyznała, że do Meksyku przyleciała z czystą głową. Od czasu US Open zagrała tylko dwa turnieje - w Tokio i w Pekinie. W stolicy Chin wygrała imprezę rangi WTA 1000. Miała zatem czas na odpoczynek.

- Cieszę się, że po US Open miałam okazję spędzić w domu w sumie cztery tygodnie i myślę, że dało mi to dużo świeżości i takiego poczucia, że nie jestem cały czas w podróży. To mentalnie bardzo dużo mi dało. Mogłam odpocząć. Warto było przylecieć tutaj wcześniej, żeby pozbyć się jet laga. Cieszę się, że mogłam spędzić trochę czasu blisko natury i w wodzie - powiedziała polska tenisistka w rozmowie z "Super Expressem".

Choć Polka przyjechała do Cancun pełna energii, to problem stanowią treningi, których liczba będzie ograniczona. Tutaj organizatorzy się nie popisali, ale swoje też robi pogoda.

- Mieliśmy do dyspozycji dwa korty pomalowane w jednym z hoteli. Warunki nie są idealne, bo jest bardzo wietrznie i na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić i w pewnym sensie nie oczekiwać tak dużo, jak na innych obiektach. Staraliśmy się korzystać z każdej godziny, jaką mieliśmy, bo są ograniczenia. Myślę, że najlepiej zagrają pewnie te dziewczyny, które nie będą się tym przejmowały - przyznała.

Świątek odzyska pozycję liderki rankingu?

Świątek może po WTA Finals ponownie wskoczyć na pierwsze miejsce rankingu WTA. Dziś traci do Aryny Sabalenki 630 punktów. Jest kilka scenariuszy na odzyskanie pozycji liderki zestawienia. Stanie się to, jeśli np. Polka wygra turniej z kompletem zwycięstw w grupie, a Białorusinka odpadnie w półfinale.

Polsko-białoruska rywalizacja może elektryzować kibiców, ale dla Świątek to nic wyjątkowego. Traktuje Sabalenkę na równi z innymi rywalkami.

- Podchodzę normalnie, tak jak do rywalizacji z każdą inną dziewczyną. Numer jeden? Wszędzie się możemy zamienić. Nie ma sensu co tydzień się nad tym koncentrować. Po prostu niezależnie od tego, co się dzieje w rankingu, chcę zagrać jak najlepszy turniej. Jeżeli drugi raz zostanę numerem jeden, to na pewno podejdę do tego z trochę większą świadomością i lepiej przygotowana - stwierdziła Świątek na łamach tabloidu.

Iga Świątek zagra w grupie z Coco Gauff, Ons Jabeur i Marketą Vondrousovą. Pierwszą rywalką będzie Czeszka, zagra z nią w poniedziałek o godzinie 23:00 czasu polskiego.