Ngannou powalił Tysona Fury'ego. Nie do wiary. "Boks się zbłaźnił"

Sensacja! Francis Ngannou, były mistrz UFC, który debiutował w formule bokserskiej, postawił się Tysonowi Fury'emu. Nie dość, że przeboksował z nim wszystkie 10 rund, to w dodatku powalił mistrza świata na deski. Mało tego! Dla wielu to Kameruńczyk był po prostu lepszy. - Gdyby był szczery, to powiedziałby, że to ja wygrałem - mówił po werdykcie Ngannou, który w sobotę wieczorem zyskał wielu nowych fanów.

