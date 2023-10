1-11. Co za kryzys czołowego tenisisty. Kibice obwiniają modelkę

Końcówka poprzedniego sezonu była zapowiedzią dużego rozwoju Holgera Rune, 20-letniego Duńczyka, który ma na swoim koncie triumf w juniorskim Roland Garros. W samym październiku Rune dotarł do trzech finałów turniejów ATP - jeden z nich wygrał w Sztokholmie - ale na koniec sezonu zwyciężył w imprezie Masters 1000 w paryskiej hali Bercy. W finale pokonał Novaka Djokovicia 3:6, 6:3, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Startuje NBA! Gortat typuje: Kto mistrzem? Oni mogą zrobić furorę

Holger Rune wraz ze swoim rówieśnikiem Carlosem Alcarazem jest najlepszym przedstawicielem nowej fali tenisistów. Duńczyk w sierpniu zameldował się na czwartym miejscu w rankingu ATP czy w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Notował także coraz lepsze wyniki wielkoszlemowe, dochodząc do ćwierćfinału Roland Garros oraz Wimbledonu. Turniej w Londynie był jednak początkiem passy.

Wielki kryzys młodej gwiazdy tenisa. Fani obwiniają jego nową partnerkę

12 lipca Rune przegrał w trzech setach z Alcarazem w wimbledońskim ćwierćfinale, po czym zdecydował się na grę w Hopman Cup. Była to decyzja dość niespodziewana, zwłaszcza że rywalizowano na mączce, a większość graczy przenosiła się już na nawierzchnię twardą. Wyczerpany Duńczyk przegrał tam gładko dwa mecze, ale uznano to tylko jako wpadkę. Wielki kryzys formy przypadł na cykl turniejów rozgrywanych w Ameryce Północnej. 20-latek w trzech imprezach z rzędu przegrał w pierwszej rundzie - w Toronto, Cinacinnati oraz US Open. Do tego dorzucił porażkę w Pucharze Davisa z notowanym w drugiej setce Thiago Monteiro. Przełamanie przyszło w Pekinie, gdzie ograł Felixa Augera-Aliassime'a, ale następne trzy spotkania to kolejne porażki. Jego bilans ostatnich miesięcy wynosi 1-11.

W środę szósty zawodnik świata został wyeliminowany z turnieju w Sztokholmie 6:7(3), 2:6 przez Miomira Kecmanovicia (53. ATP). Po tym spotkaniu Rune potwierdził, że do jego sztabu dołączył Boris Becker. Były niemiecki tenisista w ostatnim czasie opuścił więzienie, gdzie spędził ostatnie osiem miesięcy za oszustwa finansowe.

Wielu kibiców 20-latka uważa, że zły wpływ na jego dyspozycję ma także sytuacja osobista. Niedawno związał się z nową dziewczyną, Caroline Donzella. To 27-letnia modelka włosko-duńskiego pochodzenia. Wcześniej była związana z włoskim piłkarzem Andreą Petagną.

- Caroline nie jest winna moich słabych wyników sportowych. To jest wyłącznie moja odpowiedzialność. Ludzie chcą tylko szukać czynników zewnętrznych i obwiniać innych, ale tylko ja jestem za to odpowiedzialny - powiedział duński tenisista na łamach "Expressen".

Holger Rune wciąż ma szansę na występ w kończącym sezon ATP Finals. Na razie zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 3110 punktów, ale po piętach depczą mu Taylor Fritz, Casper Ruud oraz Hubert Hurkacz.