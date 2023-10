Jest godzina meczu Huberta Hurkacza. Gorzej być nie mogło

Hubert Hurkacz (11. ATP) ma za sobą znakomity występ w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak zaprezentował się ze znakomitej strony i sięgnął po drugi tytuł w sezonie, pokonując w finale 6:3, 3:6, 7:6(8) Rosjanina Andrieja Rublowa (5. ATP). Nasz tenisista zanotował tym samym pokaźny skok w rankingu ATP i awansował aż o sześć pozycji.

Wiadomo, kiedy Hurkacz rozegra pierwszy mecz w Tokio. Dobrze znany rywal

Dla Hurkacza był to pierwszy start od wielkoszlemowego US Open, więc jego forma była niewiadomą. Wrocławianin szybko pokazał, że jest w bardzo dobrej dyspozycji i stać go na osiągnięcie dobrego wyniku. Końcowy triumf z pewnością sprawił mu ogromną radość, podobnie jak wszystkim kibicom. Wywalczone punkty nie tylko dały mu awans w rankingu ATP, ale również w zestawieniu ATP Race, który wyłoni ośmiu uczestników finałów sezonu. Polak zajmuje w nim obecnie 11. lokatę, a o powiększenie punktowego dorobku powalczy podczas kolejnego turnieju w Azji.

W najbliższych dniach Hurkacz weźmie udział w turnieju ATP 500 w Tokio. W meczu otwarcia zmierzy się z Zhizhenem Zhangiem (57. ATP). Będzie to drugie spotkanie obu zawodników w ciągu kilku dni. Polak zmierzył się z Chińczykiem w czwartej rundzie turnieju w Szanghaju, gdzie wygrał 7:6(6), 4:6, 7:6(4).

Wiadomo było, że mecz Hurkacza z Zhangiem odbędzie się w środę 18 października. Teraz znamy już plan rywalizacji na ten dzień. Mecz Polaka z Chińczykiem został zaplanowany jako pierwszy pojedynek dnia na korcie Colosseum. Oznacza to, że rozpocznie się o godzinie 4:00 czasu polskiego.

Zwycięzca tego meczu w drugiej rundzie zmierzy się z Francesem Tiafoe (14. ATP) lub Asłanem Karacewem (50. ATP).