Hurkacz wygrał wielki turniej, ale "narzeka". To mu się nie podoba

Hubert Hurkacz (11. ATP) okazał się najlepszy w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak wygrał 6:3, 3:6, 7:6 (8) w finale z Rosjaninem Andriejem Rublowem (5. ATP), dzięki czemu znacznie zbliżył się do czołowej dziesiątki światowego rankingu, a także nadal liczy się w walce o turniej finałowy, który odbędzie się w tym roku w Turynie. Szanghaj był drugim turniejem wygranym przez Hurkacza w tym roku, po lutowym triumfie w Marsylii. Jak się okazuje, tegoroczne zmagania w Chinach były inne w porównaniu do poprzednich edycji.

Spora zmiana w Szanghaju. Hurkacz komentuje. "Jest jeszcze trudniej"

Hurkacz został zapytany przez dziennikarzy na pomeczowej konferencji prasowej o istotną zmianę w turnieju w Szanghaju. Mowa o dopuszczeniu większej liczby graczy do głównej drabinki turnieju - do tej pory w grze było 54 zawodników, a w tym roku było ich 96. Jaka jest opinia Hurkacza w tym temacie? - Teraz po prostu są to nieco dłuższe wydarzenia. Naprawdę lubię tu być, ale wolałem te losowania, jakie były wcześniej, z około 54 tenisistami. Teraz jest jeszcze trudniej wygrać tego typu turnieje. Jest 96 graczy, każdy chce wygrać, walczyć i rywalizować - skomentował Polak.

Turniej w Szanghaju jest jednym z dziewięciu w kalendarzu z zawodów rangi ATP 1000 / Masters. Poza nim są jeszcze takie turnieje, jak Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Open, Italian Open, Canadian Open, Cincinnati Masters, a także Paris Masters, który odbędzie się od 28 października do 5 listopada. Wcześniejsze turnieje rangi ATP 1000 wygrywali Carlos Alcaraz (Indian Wells, Madryt), Daniił Miedwiediew (Miami, Rzym), Andriej Rublow (Monte Carlo), Jannik Sinner (Montreal) i Novak Djoković (Cincinnati).

Warto dodać, że triumf w Szanghaju był drugim wygranym turniejem rangi ATP 1000 w karierze Hurkacza. Wcześniej udało mu się w 2021 roku w Miami, gdy ograł w finale 7:6 (4), 6:4 Włocha Jannika Sinnera (4. ATP). Dzięki temu Polak wyprzedził m.in. Stana Wawrinkę (46. ATP) czy Marina Cilicia (611. ATP) w liczbie wygranych turniejów rangi Masters.