Hurkacz idzie za ciosem. Jest jak maszyna

Hubert Hurkacz dopiero co triumfował w Szanghaju, a już niedługo znowu wyjdzie na kort. Przed nim zawody w Tokio, ale wygląda na to, że i po nich nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek. Polski tenisista znalazł się na liście startowej halowego turnieju rozgrywanego w Europie. Jego terminarz jest niezwykle napięty, ale w końcówce sezonu bardzo zależy mu na punktach rankingowych. To dlatego, że walczy o udział w turnieju ATP Finals.

3 Fot. Andy Wong / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl