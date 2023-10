Oto jest. Nowy ranking ATP. Świetne wieści dla Hurkacza

Hubert Hurkacz nie miał sobie równych i po raz drugi w karierze wygrał turniej rangi ATP Masters 1000. W niedzielnym finale w Szanghaju wygrał 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) z Rosjaninem Andriejem Rublowom (5. ATP). Zwycięstwo w tak prestiżowych zawodach dało Polakowi potężny zastrzyk punktów do światowego rankingu ATP. W poniedziałek ukazała się kolejna jego aktualizacja. Awans od razu rzuca się w oczy.

Brawo Hubert Hurkacz! Spory awans w rankingu ATP. Pierwsza dziesiątka na wyciągnięcie ręki

Do tej pory Hurkaczowi nie wiodło się wcale aż tak dobrze. Na początku sierpnia spadł na 20. pozycję, najgorszą od dwóch lat. Później stopniowo się poprawiał i do turnieju w Szanghaju podchodził już jako 17. zawodnik świata. Na koncie miał 1990 punktów i znacznie bliżej było mu do 20. Bena Sheltona (1735) niż do 10. Alexandra Zvereva (3450). Teraz wszystko się odwróciło.

Hurkacz względem ostatniego notowania powiększył stan konta o 910 punktów i na ten moment ma ich 2900. Przełożyło się to na wyraźny skok w górę listy. Polak awansował aż o sześć pozycji i zajmuje obecnie 11. miejsce. Do dziesiątego Taylora Fritza traci 510 punktów, za to do dziewiątego Zvereva 560. Gdyby udało mu się wyprzedzić reprezentanta Niemiec, wyrównałby najlepszy wynik w karierze.

Awans zanotował także drugi z finalistów szanghajskich zmagań Andriej Rublow. Przesunął się z siódmego miejsca na piąte. Spadek o jedno miejsce zanotowali przez szósty obecnie Holger Rune i siódmy Stefanos Tsitsipas. Gdyby nie porażka z Hurkaczem Rublow wyprzedziłby jeszcze czwartego Jannika Sinnera.

Pierwsza trójka pozostała niezmienna. Nadal prowadzi Novak Djoković przed Carlosem Alcarazem i Daniiłem Miedwiediewem. Hiszpan odrobił względem ostatniego tygodnia do prowadzącego Serba 410 punktów, ale i tak różnica między nimi pozostaje ogromna. Wynosi 2240 punktów. Z kolei Rosjanin do drugiego miejsca traci 1450 punktów.

Ranking ATP (stan z 16 października 2023 roku):