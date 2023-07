Alcaraz mistrzem Wimbledonu! Jeden z najlepszych finałów w historii. Kosmos

Był drugi gem piątego seta tego niesamowitego, kapitalnego spotkania, prawdziwej tenisowej uczty. Novak Djoković miał break-pointa na prowadzenie 2:0, ale zepsuł prosty drajw wolej z połowy kortu. Nie mógł uwierzyć, że tak się pomylił. Chwilę później w trzecim gemie Serb popełnił prosty, niewymuszony błąd z forhendu i rywal miał szansę na przełamanie. W kolejnej akcji Djoković poszedł do siatki, a Carlos Alcaraz minął go kapitalnym bekhendem i prowadził 2:1 z przełamaniem. Serb był wściekły, rozwalił rakietę o słupek trzymający siatkę i otrzymał ostrzeżenie od sędziego. Tych strat Serb nie był już w stanie odrobić do końca meczu!

Djokoviciowi została rola wroga. Wimbledon ma innych ulubieńców

Novak Djoković dominował w pierwszym secie

Lepszej pary w finale męskiego Wimbledonu nie mogliśmy sobie wyobrazić. Zagrało w nim dwóch najwyżej rozstawionych zawodników i dwóch najlepszych obecnie na świecie. Serb Novak Djoković walczył o swój 24. tytuł wielkoszlemowy w turnieju, w którym nie przegrał meczu od sześciu lat. Jego rywalem był 20-letni Hiszpan Carlos Alcaraz, który zaskakująco dobrze radził sobie w tym roku na trawie i przez cały turniej stracił tylko dwa sety, ogrywając pewnie m.in. Matteo Berrettiniego, Holdera Rune i Daniiła Miedwiediewa.

Pierwszy set był sporym zawodem dla kompletu publiczności zgromadzonej na korcie centralnym. Na korcie istniał bowiem tylko jeden tenisista - Novak Djoković. Serb nie grał bardzo mocno, ale umiejętnie wybija rywala z rytmu. Nie pozwolił również, by Carlos Alcaraz często grał swoim ulubionym forhendem. Djoković zdecydowanie lepiej grał też w ofensywie, bo wygrał aż 90 proc. takich akcji, a Hiszpan tylko 50 proc. W dodatku triumfator tegorocznego Australian Open i Roland Garros w pierwszym secie (trwał on zaledwie 34 minuty), w którym stracił tylko jednego gema, popełnił zaledwie dwa niewymuszone błędy. Dla porównania - Hiszpan aż dziewięć.

- Goran Ivanisević [trener Djokovicia - red.] może być zadowolony, bo plan gry działa w niemal perfekcyjny sposób - mówił Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Wydawało się, że na początku drugiego seta Alcaraz wreszcie wrócił do gry. Już w drugim gemie przełamał bowiem Djokovicia, mocno zacisnął pięść. Po chwili Hiszpan miał piłkę na forhendzie, by prowadzić 3:0, ale popełnił niewymuszony błąd. Tylko na to czekał Serb, bo wygrał walkę na przewagi i wrócił do gry w tym secie. Od stanu 2:2 żaden z zawodników nie miał szansy na przełamanie i w efekcie doszło do tie-breaka. Dotychczas w tym sezonie Serb miał w nich świetny bilans: 21 zwycięstw i tylko cztery porażki (Alcaraz: 10-4). Hiszpan fatalnie zaczął tie-breaka, bo przegrywał 0:3. Potrafił jednak się podnieść i szybko doprowadzić do remisu. Przy stanie 5:5 Hiszpan poszedł do siatki, dwa razy grał wolejem, aż wreszcie Serb skutecznie go minął i miał piłkę setową.

Fatalne pomyłki Djokovicia w końcówce tie-breaka

Potem stała się bardzo dziwna historia na korcie, bo w tak ważnym momencie, w dwóch akcjach z rzędu Novak Djoković popełnił dwa niewymuszone błędy z bekhendu! Sam się dziwił i nie wierzył, jak mogło do takiego czegoś dojść. Po chwili był jeszcze bardziej rozczarowany, bo po jego serwisie, Carlos Alcaraz zagrał kapitalny return z bekhendu wzdłuż linii i zwyciężył w tie-breaku 8:6 i po dwóch setach był remis, ku wielkie radości kibiców, którzy marzyli o pojedynku pięciosetowym.

Już na otwarcie trzeciego seta były spore emocje. Djoković serwował i doszło do walki na przewagi. Przy równowadze po pięknej, długiej wymianie, Alcaraz popisał się przecudnym minięciem z bekhendu, po którym dostał dużą owację. Przy break-poincie Serb znów negatywnie zaskoczył, bo pomylił się z prostej sytuacji z bekhendu i został przełamany. Faworyt znów kręcił głową, nie mogąc uwierzyć, że popełnia tyle błędów w najważniejszych akcjach.

Grali gema prawie pół godziny!

Piąty gem tego seta przy serwisie Djokovicia, kibice tenisa z pewnością zapamiętają bardzo długo. Trwał on aż 26 minut i było w nim aż trzynaście równowag! Gdyby tenisiści grali jeszcze sześć minut, to pobiliby światowy rekord. Keith Glass i Anthony Fawcett w 1975 roku grali gema przez aż 31 minut! Alcaraz mógł szybciej skończyć gema, ale przy dwóch break-pointach, Hiszpan dwa razy trafił ramą rakiety z forhendu w piłkę i szanse zmarnował. Alcarazowi udało się jednak przełamać po siódmej szansie. To był kluczowy gem, bo Hiszpan miał już podwójne przełamanie, prowadził 4:1. Potem poszedł za ciosem i wygrał dwa kolejne gemy i seta 6:1. Miał w nim więcej winnerów (10-6) i popełnił dwa razy mniej niewymuszonych błędów (9-18). W dodatku Djoković wygrał zaledwie 42 proc. punktów po pierwszym i 50 proc. po drugim serwisie (Alcaraz odpowiednio 67 i 71 proc.)

Djoković był w trudnej sytuacji. Przegrywał 1:2 w setach i udał się do szatni. Serb był już w podobnej sytuacji dwa lata temu, bo w finale Roland Garros przegrywał 0:2 ze Stefanosem Tsitsipasem, ale potrafił odwrócić losy pojedynku i wygrać mecz 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Djoković kolejny raz w swojej karierze pokazał wielki charakter i w czwartym secie zaczął grać zdecydowanie lepiej. Najpierw wyszedł jednak z opresji, bo już w drugim gemie obronił dwa break-pointy. W piątym gemie Serb już praktycznie mógł cieszyć się z przełamania, bo sędzia boczny wywołał aut. Hiszpan wziął jednak challenge i okazało się, że trafił w końcowe centymetry linii. Po chwili Alcaraz pomylił się jednak wolejem przy siatce i stracił swoje podanie! Nie był w stanie już odrobić tych strat. A potem doszło już do piątego seta, który opisaliśmy już wyżej.

2195 - tyle dni minęło od ostatniej porażki Djokovicia na Wimbledonie. W 2017 roku wygrał z nim w ćwierćfinale turnieju Czech Thomas Berdych.

Alcaraz jest też dopiero drugim zawodnikiem w historii, który pokonał Djokovicia w pięciosetowym finale turnieju wielkoszlemowego. Zrobił to tylko Andy Murray w 2012 roku.

Alcaraz w wieku 20 lat i 72 dni jest też trzecim najmłodszym zwycięzcą Wimbledonu. Młodsi byli tylko Boris Becker (17 lat, 228 dni) i Bjorn Borg (20 lat, 27 dni).

Dla Alcaraza to drugie zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Triumfował już w US Open 2022.