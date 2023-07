Djoković nie wytrzymał. Po tym błędzie puściły mu nerwy. I został ukarany [WIDEO]

Carlos Alcaraz (1. ATP) i Novak Djoković (2. ATP) rozegrali niesamowicie zacięty finał Wimbledonu. Po pięciu setach było 6:1, 6:7(6), 1:6, 6:3, 4:6 patrząc z perspektywy Serba, który nie wyrównał wyczynu Rogera Federera i nie wygrał ósmego tytuł na londyńskich kortach. Za to 20-letni Alcaraz sięgnął po drugi tytuł wielkoszlemowy i umocnił się na pierwszym miejscu w rankingu ATP.

Novak Djoković nie wytrzymał w piątym secie. Uderzył w słupek

Piąty set zaczął się w najgorszy możliwy sposób dla serbskiego tenisisty. Serwował przy stanie 1:1 i został przełamany przez Carlosa Alcaraza. Znany z gorącego temperamentu 36-latek nie wytrzymał i schodząc na przerwę, uderzył z całej siły w słupek przytrzymujący siatkę. Za to zachowanie został ostrzeżony przez sędziego oraz wygwizdany przez część publiczności.

"Publiczność Wimbledonu uwielbia Rogera Federera i Rafaela Nadala, więc Novakowi Djokoviciowi została rola wroga. Na to, jak jest postrzegany, wpływ mają też: wojna na Bałkanach, afera szczepionkowa i bycie ostatnią przeszkodą na drodze do sukcesu brytyjskiego tenisa. To właśnie podczas meczów Serba kibicom w Londynie zdarza się odłożyć na bok dobre maniery, ale jemu to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie - motywuje go to i odpowiada w swoim stylu" - pisała przed finałem Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl, przybliżając "dokonania" Serba.