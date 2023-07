Tak wygląda ranking ATP po niesamowitym finale Wimbledonu. Hurkacz zadowolony

Nikt nie mógł sobie wymarzyć lepszego finału Wimbledonu, niż starcie światowego numeru jeden z numerem dwa. Carlos Alcaraz - młody pretendent, który chciał wygrać drugi turniej Wielkiego Szlema i przełamać serię Novaka Djokovocia na londyńskich kortach. Serb z jednej strony dzięki wygranej mógł wskoczyć na pierwsze miejsce w światowym zestawieniu, a z drugiej dołożyć 24. tytuł wielkoszlemowy, z czego ósmy zdobyty na Wimbledonie i zarazem piąty z rzędu na tym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o kontuzji: Teraz czuję się wręcz lepiej niż przed Rolandem

Djokoviciowi została rola wroga. Wimbledon ma innych ulubieńców

Finałowe starcia Alcaraza z Djokoviciem momentami stało na niesamowitym poziomie, ale nie był to specjalnie równy mecz pod względem ciągłości dyspozycji z obu stron. Pierwsza partia to popis Serba i wygrana 6:1. Drugi, być może najlepszy set tego meczu, to niezwykła walka z obu stron i wygrana Hiszpana w tie-breaku 7:6(8-6). Kolejne sety to z kolei popis Hiszpana i wygrana 6:1, a potem odrobienie strat przez Djokovicia i wygrana 6:3.

Potrzebny był piąty set do wyłonienia tegorocznego mistrza Wimbledonu. W tym ogromną dojrzałość pokazał 20-letni Carlos Alcaraz. Przełamał rywala przy stanie 1:1 i potem konsekwentnie bronił swojego serwisu, wygrywając cały mecz 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Tym samym Hiszpan wygrał drugi turniej wielkoszlemowy i przełamał pięcioletnią hegemonię Djokovicia na londyńskich kortach.

Zmiana na szczycie rankingu ATP. Awansował też Hubert Hurkacz

Dzięki wygranej w Wimbledonie Carlos Alcaraz umocnił się na pierwszym miejscu w rankingu ATP. Hiszpan ma na koncie 9675 punktów i wyprzedza drugiego Djokovicia o 880 punktów. Serb ma 8795 punktów i jest niezagrożony na drugim miejscu, ponieważ pozostali tenisiści mają sporą stratę do Hiszpana i Serba. Po Wimbledonie nie było także przetasowań na pozostałych miejscach w czołowej dziesiątce.

Z perspektywy polskiego kibica pozytywną informacją jest niewielki awans Huberta Hurkacza. Polak odpadł w czwartej rundzie, przegrywając z Novakiem Djokoviciem, ale to wystarczyło, aby z 18. pozycji awansował na 17. w najnowszym zestawieniu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Szok. Białorusini "gardzą" Aryną Sabalenką. Potężne ciosy

Ranking ATP Live (stan na 16 lipca):