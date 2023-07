Wiemy, kiedy Iga Świątek wraca na kort. Kapitalne wieści dla kibiców

Iga Świątek (1. WTA) w tym roku po raz kolejny nie była w stanie awansować do finału Wimbledonu. Polka doszła do ćwierćfinału, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze w tym turnieju, gdzie po dramatycznym boju przegrała z Ukrainką Jeliną Switoliną (76. WTA) 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Kiedy kolejny mecz Świątek? Już niedługo zagra w Polsce

Do ćwierćfinału Świątek przez Wimbledon szła jak burza. Pierwszego seta na turnieju straciła dopiero w 1/8 finału, wygrywając ze Szwajcarką Belindą Bencić (14. WTA) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3. Wcześniej bez problemów wygrała w pierwszej rundzie z Chinką Lin Zhu (33. WTA) 6:1, 6:3.

Na drugim etapie rozgrywek 6:2, 6:0 pokonała hiszpańską tenisistkę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA). W trzeciej rundzie natomiast 6:2, 7:5 wygrała z Chorwatką Petrą Martić (29. WTA).

Pierwsza rakieta świata ma teraz trochę odpoczynku, a do rywalizacji wróci już za niewiele ponad tydzień. Wtedy właśnie rozpoczną się zmagania w ramach BNP Paribas Warsaw Open. Poza Świątek kibice na kortach Legii będą mogli podziwiać grę takich tenisistek jak Karolina Muchova (16. WTA), Łesia Curenko (56. WTA), Lin Zhu (33. WTA), czy zwyciężczyni tegorocznej edycji Wimbledonu, Marketa Vondrousova (40. WTA).

Warszawski turniej rozpocznie się 24 lipca i potrwa przez tydzień. Później Igę Świątek ujrzymy także na zawodach w Montrealu (7-13 sierpnia) oraz Cincinnati (14-20 sierpnia). Od 28 sierpnia do 10 września będzie trwał natomiast US Open, na którym Polka będzie broniła tytułu.