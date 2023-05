Iga Świątek pokazała klasę, mówiąc, co myśli o Arynie Sabalence. "Uderzyło mnie to"

Iga Świątek idzie jak burza podczas tegorocznego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka zameldowała się już w czwartej rundzie rywalizacji, po tym jak w niedzielę pokonała Ukrainkę Łesię Curenko (68. WTA) 6:2, 6:0. W przeciwieństwie do liderki światowych list, w turnieju nie ma już Aryny Sabalenki (2. WTA), która zakończyła rywalizację już po pierwszym meczu i porażce z Sofią Kenin (134. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz "Juras" Jurkowski wszedł do Hall of Fame KSW

Iga Świątek pięknie o Sabalence. "To motywujące". Klasa 21-latki

Iga Świątek w ostatnich dniach udzieliła wywiadu na łamach portalu tennis-infinity.com. A w nim Polka została zapytana m.in. o Arynę Sabalenkę. Raszynianka pokazała klasę. - Posiadanie kogoś tak dobrze grającego jak Aryna jest motywujące. Utrzymuje mnie w ciągłej gotowości i na palcach - przyznała i dodała: - W praktyce wyobrażam sobie, jak gra.

Absolutny dreszczowiec w meczu rywalki Igi Świątek. Ponad trzy godziny

Najlepsza tenisistka świata porównała Białorusinkę do... Ashleigh Barty. - Naprawdę uderzyło mnie to dwa lata temu. Kiedy grałam przeciwko Ashleigh Barty, miałem podobne odczucia, co grając przeciwko niej - wyjawiła.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Sabalenka to główna rywalka Igi Świątek na światowych kortach w 2023 roku. Ostatnie dwa finały, to starcia obu tenisistek. W Stuttgarcie lepsza była raszynianka, która wygrała 6:3, 6:4, a w Madrycie górą była Białorusinka. W stolicy Hiszpanii padł wynik 3:6, 6:3, 3:6.

Iga Świątek jedyna w swoim rodzaju. Została w grze w Madrycie. "Sezon jest długi"

Już wiadomo, że obie panie nie spotkają się w finale w Rzymie. Z turniejem pożegnała się już Aryna Sabalenka. Co więcej, Iga Świątek jest jedyną tenisistką z czołowej czwórki rankingu WTA, która jeszcze nie odpadła ze zmagań na mączce we Włoszech.

Agnieszka Radwańska wybrała się na Grand Prix. Spotkała tam wyjątkowego gościa

Polka po słabszym początku sezonu wróciła na dobre tory i jak sama przyznała, sezon jest bardzo długi i mogą zdarzać się słabsze momenty. - Sezon jest długi, więc nie zawsze oczekuję, że będę na dobrej drodze. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w stresującym życiu i będą walki. Ale na początku roku było trochę trudniej niż zwykle i udało mi się nad tym popracować i przejść przez to - zakończyła.