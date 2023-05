Pogrom faworytek w Rzymie. Raz, dwa, trzy, cztery. Została tylko Iga Świątek

Turniej WTA Masters 1000 w Rzymie dopiero nabiera rozpędu i w przyszłym tygodniu wejdzie w decydującą fazę, a z imprezą pożegnały już się cztery z pięciu najwyżej rozstawionych zawodniczek. Trzy z nich przegrały już w drugiej rundzie, w swoim pierwszym meczu na kortach Foro Italico (gracze rozstawieni w pierwszej rundzie mieli wolny los).

Jabeur najbardziej "rozgrzeszona". Sabalenka i Pegula przegrały z rywalkami z drugiej setki

Największą sensacją jest porażka Aryny Sabalenki (2. WTA), która 6:7, 2:6 uległa Sofii Kenin (134. WTA). Amerykanka jest zwyciężczynią Australian Open 2020 i finalistką Roland Garros z tego samego roku, w którym przegrała z Igą Świątek. Dzisiaj te wyniki można traktować jako pojedynczy wystrzał. Od trzech lat Kenin nie zanotowała żadnego wielkoszlemowego ćwierćfinału i jest zdecydowanie poza światową czołówką, o czym najlepiej świadczy jej ranking. Jej zwycięstwo z Sabalenką, która sezon 2023 ma fenomenalny, jest sporym szokiem. Białorusince pozostaje jedynie przygotowywać się do nadchodzącego Roland Garros. Turniej w Paryżu odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

Jedną ze stabilniejszych zawodniczek w kobiecym tourze wydawała się być Jessica Pegula (3. WTA), lecz i ona zanotowała bolesną wpadkę, przegrywają 2:6, 6:3, 3:6 z Taylor Townsend (168. WTA). Amerykanka dotychczas na kortach ziemnych doszła do półfinału w Charleston oraz do ćwierćfinału w Madrycie. Natomiast w Paryżu powalczy o piąty wielkoszlemowy ćwierćfinał na sześć ostatnich startów, co podkreśla jej regularność. Jednak w Rzymie zaliczyła wpadkę.

Z turniejem szybko pożegnała się również turniejowa "czwórka" Ons Jabeur (7. WTA), lecz ona 1:6, 4:6 uległa Pauli Badosie (35. WTA). Hiszpanka przez swoje niedawne problemy jest rankingowo niedoszacowana, gdyż ponownie wraca do wysokiej formy i będzie niebezpieczna w dalszej części sezonu. To była triumfatorka Indian Wells. Natomiast Tunezyjka ostatnio ma spore problemy zdrowotne. Niespodzianką większego kalibru jest porażka Caroline Garcii (4. WTA) z Camilą Osorio (100. WTA) 4:6, 4:6. Francuzka nie prezentuje się w tym sezonie najlepiej. Podczas tegorocznego Australian Open w czwartej rundzie przegrała z Magdą Linette, choć warto przypomnieć, że Garcia jest jedyną zawodniczką, która w zeszłym sezonie ograła na mączce Igę Świątek. Miało to miejsce podczas turnieju w Warszawie.

Z grona pięciu najwyżej rozstawionych zawodniczek została tylko tak z "jedynką", obrończyni tytułu Iga Świątek. Polka o awans do następnej rundy - czwartej - powalczy w niedzielę z Łesią Curenko (68. WTA). Mecz rozpocznie się około godz. 12:30.