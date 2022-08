Wicelider rankingu ATP rezygnuje z US Open. "Turniej staje się trudny"

Alexander Zverev przegrał wyścig z czasem. Chociaż tenisowy mistrz olimpijski ostatnio poczynił wielkie postępy w rehabilitacji po poważnej kontuzji stopy, musiał zrezygnować ze swojego udziału w US Open, ponieważ nie czuje się jeszcze w pełni sprawny.

Zverev rezygnuje z US Open. Nie zdążył w pełni się wyleczyć

Informację w tej sprawie przekazali organizatorzy ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. US Open rozpocznie się w poniedziałek 29 sierpnia. - Gdyby to był turniej do dwóch wygranych setów, mógłbym powiedzieć: może byłbym gotowy. Ale, gdy czeka nawet pięć partii w jednym meczu, to turniej staje się trudny - przyznał w rozmowie z niemieckim "Bildem" drugi zawodnik rankingu ATP.

Zverev podczas półfinału French Open, w trakcie zaciętej walki z Rafaelem Nadalem, źle postawił stopę na korcie i zaczął zwijać się z bólu. Niemiec opuścił kort na wózku inwalidzkim, a potem wrócił o kulach, żeby pogratulować awansu Rafaelowi Nadalowi. W czerwcu przeszedł operację stawu skokowego. Nie mógł wystartować w Wimbledonie i teraz musi odpuścić US Open.

Wicelider światowego rankingu dawał z siebie wszystko, aby zdążyć na nowojorski turniej. Niedawno opublikował zdjęcia w mediach społecznościowych, które pokazały go na boisku treningowym. Ale ostatecznie US Open jest dla niego o tydzień bądź dwa zbyt szybko, dlatego zrezygnował z lotu za ocean.

Alexander Zverev nie ukrywał, że w 2022 roku chce wygrać turniej wielkoszlemowych, ale tego celu nie udało mu się wypełnić. Podczas Australian Open odpadł w 1/8 finału a przez kontuzję musiał kreczować podczas półfinału Rolanda Garrosa. Teraz skupić ma się na Pucharze Davisa. - To będzie dla mnie punkt kulminacyjny w tym roku - przyznał najlepszy niemiecki tenisista.