Historyczny triumf Garcii w Cincinnati. Sensacyjny zwycięzca wśród mężczyzn

Turnieje w Cincinnati były ostatnim wielkim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym US Open. W rywalizacji pań najlepsza okazała się Caroline Garcia (17. WTA), która w finale pokonała 6:2, 6:4 Petrę Kvitovą (21. WTA). Zaskakujące zwycięstwo w turnieju mężczyzn odniósł Borna Corić (152. ATP). Chorwat wygrał 7:6 (7:0), 6:2 ze Stefanosem Tsitsipasem (7. ATP).

Caroline Garcia najlepsza podczas turnieju w Cincinnati. Wyjątkowy wyczyn Francuzki

Finał pań nie miał zdecydowanej faworytki. Obie tenisistki na przestrzeni turnieju prezentowały dobrą grę, co zapowiadało ciekawy pojedynek. Bardzo mocny początek zaliczyła Garcia, która dwukrotnie przełamała Kvitovą i odskoczyła na 4:0. Późniejsze gemy na swoim koncie zapisywały podające, co dało Francuzce zwycięstwo 6:2. Prowadząca losy drugiej partii rozstrzygnęła już na początku, odbierając serwis Czeszce. Choć później Kvitova miała w dwóch gemach szansę na przełamanie powrotne, to nie udało się jej ich wykorzystać. Tym samym seta 6:4 wygrała Garcia, co dało jej zwycięstwo w całym turnieju.

To 10. tytuł Francuzki w karierze, a trzeci w tym roku. Dwukrotna deblowa mistrzyni French Open wcześniej triumfowała w Bad Homburg i w Warszawie, pokonując po drodze Igę Świątek (1. WTA). Garcia jest pierwszą kwalifikantką, która wygrała turniej na kortach twardych od zeszłorocznego triumfu Emmy Raducanu (11. WTA) w US Open.

Dodatkowo Garcia została czwartą francuską zawodniczką od 1980 roku z ponad 10 tytułami na poziomie WTA po Amelie Mauresmo (25), Mary Pierce (18) i Julie Halard (12).

Borna Corić wygrał turniej mężczyzn. Chorwat w drodze do finału pokonał wielkie sławy

W rywalizacji mężczyzn w roli faworyta można było stawiać Stefanosa Tsitsipasa. Borna Corić pokazał jednak, że również jest w świetnej formie, pokonując w drodze do decydującego starcia między innymi Rafaela Nadala (3. ATP). Początek spotkania należał do Greka, który szybko wyszedł na 3:0. Z czasem Chorwat odrobił stratę, a wyrównana gra w kolejnych gemach doprowadziła do tie-breaka. W nim Corić nie dał rywalowi żadnych szans, wygrywając do zera. W drugim secie obaj tenisiści utrzymywali swoje podania do stanu 2:2. Później kontrolę na korcie przejął Chorwat, który wygrał cztery kolejne gemy, notując dwa przełamania. To dało Coriciowi wielkie zwycięstwo 7:6 (7:0), 6:2.

Turniej w Cincinnati był dla Coricia rewelacyjny. Chorwat zdobył trzeci tytuł w karierze, a pierwszy w zmaganiach rangi ATP 1000. Tym samym tenisista zasygnalizował powrót do wysokiej formy po poprzednim sezonie, który praktycznie w całości stracił ze względu na kontuzję.

