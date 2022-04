Igi Świątek w Madrycie nie ma, ale rywalki i tak obsypują ją komplementami

W tym sezonie Iga Świątek prezentuje fenomenalną formę. Polka zwyciężyła w czterech turniejach (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart), notując serię 23 zwycięstw z rzędu. W najbliższych dniach 20-latka miała wziąć udział w WTA 1000 w Madrycie, jednak w ostatniej chwili poinformowała o swojej rezygnacji. Świątek przyznała, że zmaga się z kontuzją ramienia.

Fala komplementów pod adresem Igi Świątek. "Zasługuje, by być numerem jeden"

Polka jest ostatnio na ustach całego tenisowego świata. 20-latka zachwyca nie tylko kibiców i ekspertów, ale również swoje rywalki. Podczas dnia medialnego w Madrycie, tenisistki wypowiedziały się w samych superlatywach na temat talentu liderki światowego rankingu.

- Czy chcemy czy nie, Świątek jest inspiracją dla wielu zawodników, do których grona również się zaliczam - powiedziała Ons Jabeur (10. WTA) i dodała: - Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się osiągnąć taki poziom. Sama nie wiem, co ona robi, ale robi to znakomicie. Unikanie porażki w meczach to cel każdej tenisistki. Mam nadzieję, że Iga podtrzyma tę passę... ale nie w spotkaniu ze mną - zakończyła rozbawiona Tunezyjka.

W podobnym tonie o Świątek wypowiadała się Naomi Osaka (36. WTA), która na własnej skórze poznała fenomen Polki, ulegając jej w finale Miami Open 6-4, 6-0.

- Myślę, że to, co robi Iga jest naprawdę niesamowite. Chciałabym móc wygrać cztery turnieje z rzędu. Wygląda na bardzo skoncentrowaną, co jest świetne w tym wieku. Genialnie realizuje swój cel. Niesamowicie jest patrzeć na nią, gdy gra tak dobrze. Chciałabym zmierzyć się z nią na mączce, by zobaczyć, co się stanie - zakończyła Japonka.

Mimo porażki w finale Indian Wells, o Polce ciepło wypowiadała się również Maria Sakkari (5. WTA).

- Mówiłam wam, że Iga robi wyjątkowe rzeczy na korcie. Nie wygrywasz czterech turniejów z rzędu, jeśli na to nie zasługujesz. To ekscytujące. Świątek ma w sobie coś, może nie jest to supermoc, ale coś wyjątkowego. Jest jak jedenastka ze "Stranger Things" - zażartowała Greczynka.

Słowa uznania wyraziła również wiceliderka rankingu WTA i aktualnie największa rywalka 20-latki, Paula Badosa.

- Ona posiada kompletnie inną mentalność. Sposób, w jaki gra robi wrażenie. Ma w dłoniach coś magicznego. Ma wszystko, co jest potrzebne do stania się numerem jeden. Całkowicie na to zasługuje. I cieszę się jeszcze bardziej, ponieważ Iga jest bardzo skromną i normalną dziewczyną - podkreśliła Hiszpanka, która pod nieobecność Świątek ma ogromną szansę na odrobienie części strat do liderki.

Iga Świątek koncentruje się na regeneracji i powrocie do pełni zdrowia

Na razie nie wiadomo, ile potrwa przerwa liderki światowego rankingu. Polka najprawdopodobniej powróci na kort już w maju podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie. Głównym celem 20-latki pozostaje udział we French Open, w którym triumfowała przed dwoma laty.