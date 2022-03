Co decyzja Ashleigh Barty oznacza dla Igi Świątek? Przełomowe informacje

Ashleigh Barty pozostawała numerem jeden światowego tenisa przez 114 tygodni. 25-latka objęła pozycję liderki rankingu WTA 24 czerwca 2019 roku i z krótką przerwą, kiedy to na 4 tygodnie straciła prowadzenie na rzecz Naomi Osaki, utrzymuje je do dziś.

Ashleigh Barty: Czuję w moim sercu, że to dobra decyzja

Trzykrotna zdobywczyni Wielkiego Szlema zakomunikowała za pomocą Instagrama, że kończy karierę. - To idealny czas, żeby podzielić się z Tobą, moimi bliskimi tą decyzją: wycofuję się z tenisa – takimi słowami rozpoczyna nagranie Australijka. - Mówię to po raz pierwszy na głos i ciężko mi to przechodzi przez usta. Ale jestem szczęśliwa i gotowa. Po prostu czuję w moim sercu, że to dobra decyzja - kontynuowała.

Zakończenie kariery Ashleigh Barty oznacza, że najprawdopodobniej jej miejsce zajmie znajdująca się na drugim miejscu Iga Świątek. Australijkę i Polkę dzielą w rankingu 2204 punkty. W związku z tym 20-latka może już niedługo zostać rakietą numer jeden.

Wszystko zależy od decyzji Barty. W regulaminie WTA istnieje zapis mówiący o tym, że liderka, która zdecydowała się na zakończenie kariery, zostaje wykreślona ze wszystkich zestawień wraz z końcem roku. Jednak Barty może już teraz poprosić władze światowego tenisa o usunięcie z rankingu, tak jak zrobiła to przed czternastoma laty Justine Henin. Wtedy to miejsce Belgijki już po pięciu dniach od oficjalnego zakończenia kariery zajęła Maria Szarapowa.

Jeśli Ashleigh Barty postąpi w taki sam sposób, jak Henin, to Iga Świątek może zostać liderką już za kilka dni. W innym przypadku Australijka będzie stopniowo tracić punkty, a to oznacza, że Polka za niecałe dwa miesiące może znaleźć się na szczycie rankingu WTA.

Świątek ma okazję szybko odrobić stratę do Australijki. Może to nastąpić już podczas Miami Open 2022. Z racji zakończenia kariery Barty, 25-latka nie będzie miała możliwości obronić tytułu. Gdyby Polce udało się wygrać najbliższy turniej na Florydzie, różnica zmalałaby do 269 punktów.