Burza po słowach Djokovicia. "Bez znaczenia, czy jesteś najlepszy na świecie"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

REKLAMA

- Nie ujawnię swojego statusu, bez względu na to, czy byłem zaszczepiony, czy nie. To prywatna sprawa i niewłaściwe dochodzenie wokół mojej osoby - powiedział Novak Djoković serbskiemu portalowi "Blic".

Zobacz wideo Djoković zdyskwalifikowany z US Open. "Słuszna decyzja, ale Serb miał pecha"

Australijczycy reagują na słowa Djokovicia

Djoković w przeszłości kwestionował zasadność szczepień, nie tylko na koronawirusa. Potem się z tego wycofywał, ale dodawał, że musi się zastanowić, czy chce przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. Do słów najlepszego obecnie tenisisty świata odniósł się w środę australijski minister imigracji Alex Hawke. Polityk stwierdził, że wymagania dotyczące podwójnego zaszczepienia mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Australię i nie będzie wyjątków dla tenisistów.

- Rząd otwierając granice powiedział, że aby odwiedzić Australię, trzeba być podwójnie zaszczepionym. To uniwersalna zasada, nie tylko dla tenisistów - powiedział Hawke w radiu ABC. - Nie mam wiadomości dla Novaka. Mam wiadomość dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić Australię. Będą musieli zostać podwójnie zaszczepieni - dodał.

Minister zdrowia Greg Hunt podkreślił, że przepisy mają na celu ochronę Australijczyków. - Dotyczą wszystkich bez względu strach i krytykę. Bez znaczenia, czy jesteś numerem jeden na świecie, czy kimkolwiek innym - powiedział Hunt na konferencji prasowej.

Jeden z członków australijskiego parlamentu Matt Canavan stwierdził, że Djoković powinien zostać dopuszczony do gry, ponieważ przebył już COVID-19. - Powinniśmy zmienić zasady. Obecne zasady są błędne. Nie mówię, żeby zmienić to dla Novaka, ale dla wszystkich. Jeśli przebyłeś COVID i masz naturalną odporność, powinien zostać do nas wpuszczony - powiedział Canavan w rozmowie z Nine's Today Show.

Z Canavanem nie zgodził się Hunt. - Rozumiem, że Djoković miał koronawirusa, ale możecie mi wierzyć lub nie wierzyć - odporność po szczepieniach jest większa niż odporność po zachorowaniu - przekonuje minister.

Djoković rozczarowany dyskusją

- Jeśli dobrze zrozumiałem, rząd i Tennis Australia podejmą ostateczną decyzję w ciągu dwóch tygodni. Podobnie jak w tym roku będzie wiele ograniczeń. Mój agent, który pozostaje w kontakcie z Tennis Australia, wie, że mają poprawić się warunki dla wszystkich graczy, zarówno tych zaszczepionych jak i niezaszczepionych - powiedział lider rankingu.

Djoković sprzeciwia się dyskusji, jaka toczy się wokół szczepień przeciwko COVID-19. - Jestem rozczarowany niezgodą panującą między osobami zaszczepionymi i niezaszczepionymi. Myślę, że to straszne, jeśli chcemy dyskryminować kogoś, kto chce sam zdecydować o tym, czy się szczepić. Media wywierają zbyt wielką presję na ludzi w tej sprawie. W tej chwili jest zbyt wiele rzeczy, które nie są jasne, zbyt wiele niesprawdzonych informacji. Wszystko się zmienia - dodał także.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Djoković nie będzie miał wyjścia: jeśli chce wygrać Australian Open 2022 i pobić rekord w liczbie tytułów wielkoszlemowych (obecnie ma ich 20 - tyle samo co Rafael Nadal i Roger Federer), będzie musiał przyjąć dwie dawki szczepionki. Ma czas do 17 stycznia, gdy w Melbourne rozpoczną się tenisowe otwarte mistrzostwa Australii.

Problem ze szczepieniem tenisistów

Przed podobnym dylematem co serbski tenisista, stanie także wielu innych zawodników. Według danych z zeszłego tygodnia od federacji ATP i WTA aż 35 procent tenisistek rywalizujących w rozgrywkach oraz 40 procent tenisistów nadal nie zdecydowało się na zaszczepienie przeciwko COVID-19. Niezaszczepionym grozi wykluczenie z Australian Open. Djoković jest dziewięciokrotnym mistrzem tego turnieju.

Brytyjczyk Andy Murray był wśród tenisistów, którzy wyrażali obawy związane z niską popularnością szczepień wśród zawodników. Murray powiedział w sierpniu: "Czuję, że cieszę się całkiem normalnym życiem, podczas gdy w przypadku graczy, którzy tego nie zrobili, jest inaczej. Jestem pewien, że będą tym sfrustrowani. Powodem, dla którego wszyscy się szczepimy, jest zwracanie uwagi na szersze grono ludzi. Jako sportowcy podróżujący po całym świecie mamy obowiązek zwracać uwagę na wszystkich, którzy z nami pracują. Cieszę się, że się zaszczepiłem. Mam nadzieję, że więcej zawodników zdecyduje się na to".

Nie brakuje komentarzy do słów Djokovicia. Były dyrektor Australian Open Paul McNamee jest przekonany, że Serb dostosuje się do wymagań władz turnieju w Melbourne. - Nole [Novak] zrobi to, co musi zrobić, nie więcej, nie mniej i w swoim własnym czasie - napisał na Twitterze McNamee. - Nie mam co do tego wątpliwości - dodał.

Podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku kibice musieli okazać dowód przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, aby móc wejść na trybuny. Takiego wymogu nie postawiono zawodnikom uczestniczącym w US Open. - Dla mnie to trochę dziwne, że fani muszą być zaszczepieni, a tenisiści nie - powiedziała była liderka rankingu Wiktoria Azarenka. - Myślę, że jest to nieuniknione. W pewnym momencie będzie obowiązek szczepień, podobnie jak w innych dyscyplinach sportu czy rozgrywkach - dodała.

Najsilniejszy piłkarz świata ma być kuszony przez KSW. Federacja szykuje hity

Trzeci na świecie Grek Stefanos Tsitsipas stwierdził początkowo, że nie ujawni, czy się zaszczepił. Pytany jednak o start w Australian Open brzmiał już inaczej: "Będę grał w warunkach, które zostały teraz ustalone. Myślę, że to sprawiedliwe." Mistrz US Open 2020 Dominic Thiem przyznał, że nie został jeszcze zaszczepiony przeciwko COVID-19 i czeka na zatwierdzenie szczepionki Novavax. - Ponieważ lekarz powiedział mi, że to dobra szczepionka - stwierdził Thiem w rozmowie z austriacką gazetą "Derstandard".

Wśród zaszczepionych zawodników jest m.in. Iga Świątek. W kwietniu dziennikarz "New York Times" Ben Rothenberg zapytał czołowych tenisistów świata, czy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19. - Delikatnie mówiąc, żaden z nich nie wyraził chęci otrzymania szczepionki. Takie postawy są czymś, z czym organizacje WTA i ATP będą musiały się uporać i to szybko - wskazywał Rothenberg. Problem nadal nie zniknął.

Zbigniew Boniek chwali polski talent. Przerastał Bellinghama i Musialę