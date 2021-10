Niebezpieczna sytuacja dla Igi Świątek. Przewaga topnieje, sukces zagrożony

W tenisie kobiecym istnieją dwa rankingi: "ogólny" WTA i WTA Race. Na podstawie tego drugiego osiem najlepszych tenisistek kwalifikuje się do kończącego rok Turnieju Mistrzyń. Ten w dniach 10-17 listopada odbędzie się w meksykańskiej Guadalajarze. Czy wystąpi w nim Iga Świątek?

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Cztery pewne tenisistki

Na ten moment pewne występu w Meksyku są cztery najwyżej sklasyfikowane tenisistki: Australijka Ash Barty, Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova. O pozostałe cztery miejsca walczy pięć tenisistek: Iga Świątek, Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanki Garbine Muguruza i Paula Badosa oraz Tunezyjka Ons Jabeur.

Ukrainka Elina Switolina, Amerykanka Jessika Pegula, Belgijka Elise Mertens oraz Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa mają już za duże straty punktowe i ich szanse są tylko teoretyczne. Japonka Naomi Osaka jest dziesiąta, ale nie wiadomo, czy w tym roku wróci do gry, bo po nieudanym US Open zrobiła sobie przerwę od tenisa.

Od poniedziałku Świątek zajmuje piąte miejsce w rankingu WTA Race. Sakkari traci do Polki 69 punktów, Muguruza 76, Badosa 114, a Jabeur 206. Różnice są więc minimalne.

Tak wygląda sytuacja na miejscach 5-14:

5. Świątek 3226 pkt

6. Sakkari 3157

7. Muguruza 3150

8. Badosa 3112

9. Jabeur 3020

10. Osaka 2771

11. Switolina 2501

12. Pegula 2500

13. Pawluczenkowa 2449

14. Mertens 2447

Rywalki są groźne

Przewaga Polki wyraźnie topnieje. Ons Jabeur w ciągu ostatnich dwóch tygodni odrobiła do niej ponad 200 puntów. Tunezyjka była w finale w Chicago i w półfinale w Indian Wells. Cały turniej w Indian Wells wygrała Paula Badosa, która tym samym włączyła się do walki o wyjazd na Turniej Mistrzyń. W Chicago najlepsza była Garbine Muguruza.

Najgroźniejsze rywalki naszej tenisistki są w formie. Świątek tymczasem nie została na ten moment zgłoszona do żadnego turnieju obywającego się przed Turniejem Mistrzyń. Ostatni mecz rozegrała 12 października w czwartej rundzie w Indian Wells, przegrywając z Jeleną Ostapenko. Sakkari, Muguruza, Jabeur oraz Pawluczenkowa wystąpią w tym tygodniu w Moskwie (turniej rangi WTA 500), a Switolina zagra na Teneryfie (WTA 250). W przypadku korzystnego wyniku jedna z nich może jeszcze bardziej zbliżyć się do Polki w rankingu WTA Race.

W kolejnych tygodniach przed WTA Finals rozegrane zostaną jeszcze imprezy: Courmayeur (WTA 250), Cluj (WTA 250), Midland (WTA 125), Buenos Aires (WTA 125) oraz Linz (WTA 250). To jednak mniejsze turnieje niż Indian Wells czy Moskwa, przez co można z nich zdobyć mniej punktów. Sytuacja Polki w rankingu jest nadal dobra, znajduje się na pozycji dającej awans do Guadalajary. Niepokoi jednak, że rywalki gonią naszą tenisistkę, a ta nie zgłosiła się do kolejnych imprez. Jej przyszłość jest nadal niepewna, a sytuacja robi się niebezpieczna.

Czy Iga gdzieś zagra?

- Czekamy na pewne decyzje związane z tym, czy ewentualnie Iga załapie się już do Turnieju Mistrzyń. Sami nie wiemy jeszcze, czy córki wystąpi w jakimś turnieju. Jest to planowane w momencie, gdyby zaszła taka konieczność, a występ Igi w WTA Finale nie był pewny. Możliwe, że Iga jeszcze gdzieś zagra. Czekamy jeszcze parę dni - mówi w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Świątek, ojciec tenisistki.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, ewentualny występ Igi Świątek w kolejnym turnieju uzależniony jest od tego, czy liderka rankingu Ash Barty zagra w Turnieju Mistrzyń. Trener Australijki zasugerował niedawno, że Barty może nie wystąpić w Guadalajarze. Ostatni mecz rozegrała 5 września w trzeciej rundzie US Open. Gdyby Barty zrezygnowała z występu w WTA Finals, do Meksyku zakwalifikuje się także zawodniczka sklasyfikowana na dziewiątym miejscu.

W ostatnim meczu z Ostapenko Świątek poprosiła o przerwę medyczną. Tłumaczyła potem na konferencji prasowej: "Zaczęło mnie boleć to samo, co w Ostrawie i przed Ostrawą. Wiem, że nie dzieje się nic poważnego. Uznałam, że wezmę przerwę medyczną i może to trochę odmieni przebieg meczu, przestanę o tym myśleć. Generalnie jednak nie miało to wpływu na moją grę."

Z kolei przed Ostrawą, a po US Open Polka nie mogła w pełni trenować. Po porażce w półfinale w Czechach z Marią Sakkari mówiła: "Trochę zabrakło mi solidności na bekhendzie. Patrzę jednak tak, że przed turniejem miałam dość ciężki okres, dopadł mnie lekki uraz, mało trenowałam, musiałam odpocząć, a i tak osiągnęłam w Ostrawie dobry wynik".

Iść drogą Radwańskiej

Świątek była niedawno pytana o Turniej Mistrzyń. - Przed turniejem w Ostrawie staram się skupiać na samych meczach, ale śledzę też to, co się dzieje w rankingu. To dla mnie ekscytujące, duża motywacja, by tam zagrać [w Turnieju Mistrzyń - przyp. red.]. Trochę nie mogę się doczekać. Wiem, że jeszcze sporo pracy mnie czeka. Jestem piąta w rankingu, ale zawodniczki będące za mną mają małe straty. Zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest walka do samego końca, ale też cieszę się, że w ogóle dotarłam do tego miejsca. Jeszcze rok temu przed Roland Garros nawet bym o tym nie pomyślała - powiedziała Polka.

Do tej pory jedyną naszą zawodniczką, która miała okazję występować w imprezie kończącej sezon była Agnieszka Radwańska. W 2015 roku w Singapurze Radwańska wygrała Turniej Mistrzyń, pokonując w finale Petrę Kvitovą. Dla 20-letniej Świątek sam występ w Guadalajarze będzie już dużym sukcesem. To byłby jej historyczny pierwszy start w tak prestiżowej imprezie.