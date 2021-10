Piękne sceny w trakcie meczu Hurkacz - Dimitrow. Nagle podszedł do dziewczyny podającej piłki [WIDEO]

Pomocna dłoń Grigora Dimitrowa przydała się w drugim secie mecz z Hubertem Hurkaczem. To właśnie po zagrywce Polaka piłka trafiła pod tylny panel kortu i wbiła się na tyle mocno, że dziewczynka odpowiedzialna za podawanie piłek nie mogła jej stamtąd wyjąć. Bułgar bardzo szybko zareagował i pomógł jej, wyjmując za nią piłkę. Kibice nagrodzili tenisistę gromkimi brawami.

Nietypowa sytuacja została zarejestrowana przez kamery. "To dlatego jest jednym z moich faworytów", "Prawdziwy dżentelmen", "Jeden z najmilszych tenisistów w turnieju" - chwalą go fani także w komentarzach.

Dimitrow zachwyca nie tylko na boisku, ale i poza nim. Pewna wygrana oraz pomocna dłoń Bułgara

Powody do świętowania Dimitrow miał także po meczu z Hubertem Hurkaczem. Bułgar pokonał Polaka 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) po prawie trzygodzinnej wyniszczającej walce Szczególnie zapamiętana zostanie trwająca niemal minutę akcja w drugim secie przy stanie 5:4 dla Bułgara. Zakończyła się ona dla Polaka w niezwykle pechowy sposób, gdyż piłka zatańczyła na siatce i spadła po stronie Hurkacza. Dimitrow chwilę po tym, jak zdobył punkt podniósł do góry ręce i zaczął przepraszać Polaka za to zagranie.

W półfinale na Grigora Dimitrowa czeka już brytyjska rewelacja turnieju i ostatnich tygodni w światowym tenisie - Cameron Norrie. Brytyjczyk do tej pory wygrał tylko jeden turniej ATP w karierze - w lipcu tego roku był najlepszy w Los Cabos