Iga Świątek gra o finał. Trudny mecz z Sakkari. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Po kilku tygodniach przerwy Iga Świątek ponownie pojawiła się na kortach. Po udziale w US Open Polka udała się na turniej halowy WTA w czeskiej Ostrawie. Jest on dla 20-latki sporym wydarzeniem, bowiem po raz pierwszy w karierze przystąpiła do rywalizacji rozstawiona jako "jedynka".

Iga Świątek w półfinale w Ostrawie. W drugim secie nie dała rywalce szans

Iga Świątek-Maria Sakkari. Forma obu zawodniczek

Już w pierwszym pojedynku Świątek potwierdziła, że jej rozstawienie nie było przypadkiem. W ostatni wtorek Polka pewnie pokonała Kazaszkę Juliję Putincewą 6:4, 6:4. W piątek również bez straty seta 20-latka pokonała Rosjankę Jelenę Rybakinę 7:6(7:5), 6:2.

W półfinale turnieju WTA w Ostrawie polska tenisistka nie będzie miała łatwego zadania, bowiem jej rywalem będzie 12. zawodniczka rankingu WTA - Maria Sakkari. Greczynka w dwóch poprzednich rundach również nie straciła seta - najpierw pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:4, 6:2, a następnie Czeszkę Terezę Martincovą 7:5, 6:3.

Iga Świątek-Maria Sakkari. Gdzie i o której oglądać?

Maria Sakkari to bardzo niewygodna rywalka, o czym Iga Świątek przekonała się już w trakcie tegorocznego Roland Garros. Greczynka obdarła Polkę z marzeń o obronie tytułu z 2020 roku i pokonała ją w ćwierćfinale 6:4, 6:4. Było to jedyne jak do tej pory spotkanie obu tenisistek. Na domiar złego najbliższa rywalka polskiej tenisistki w dalszym ciągu prezentuje wyśmienitą dyspozycję. Z zakończonego niedawno US Open wyeliminowała ją dopiero w półfinale późniejsza triumfatorka Emma Raducanu.

Półfinałowy pojedynek turnieju WTA w Ostrawie pomiędzy Igą Świątek i Marią Sakkari odbędzie się w sobotę 25 września około godziny 14:00. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Family oraz online w aplikacji Canal + Online. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.