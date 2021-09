Wygrała US Open i ... zwolniła trenera. Emma Raducanu podała powód zaskakującej decyzji

Tegoroczny wielkoszlemowy turniej US Open w wykonaniu kobiet był niezwykle emocjonujący i pełen niespodzianek. W końcu w finale po raz pierwszy w XXI wieku zmierzyły się dwie nastolatki - Brytyjka Emma Raducanu (18 lat i 302 dni) i Kanadyjka Leylah Fernandez (19 lat, 5 dni). Brytyjka w drodze do finału wyeliminowała m.in. Greczynkę Marię Sakkari czy mistrzynię olimpijską Belindę Bencić. Bilans miała oszałamiający: dziewięć meczów, dziewięć zwycięstw, zero setów straconych. Z kolei Kanadyjka zadziwiła świat w meczu z Naomi Osaką w III rundzie turnieju. Kanadyjka pokonała faworytkę 5:7, 7:6, 6:4. Później ograła też: Elinę Svitolinę, Angelique Kerber i Arynę Sabalenkę.

Finał był równie emocjonujący co poprzednie rundy i obie tenisistki pokazały, że wcale nie znalazły się w nim przypadkowo. Ostatecznie jednak triumf padł łupem tej młodszej - Emmy Raducanu, która wygrała spotkanie finałowe 6:4, 6:3.

Od momentu triumfu w US Open Brytyjka wykorzystuje ten moment i korzysta jak może ze swojej chwili chwały. Ostatnio wystąpiła w pokazowym meczu deblowym, w którym jej partnerką była księżna Cambridge - Katarzyna. W ostatnich dniach jednak Emma Raducanu musiała również podjąć trudne decyzje. Jedną z nich było z pewnością rozstanie z dotychczasowym trenerem Andrew Richardsonem, z którym współpracowała od początku kariery.

- Na tym etapie mojej kariery naprawdę potrzebuję kogoś, kto ma doświadczenie w WTA Tour na tak wysokim poziomie - tłumaczyła Raducanu w rozmowie z BBC. - Szczególnie teraz, kiedy jestem w tym wszystkim nowa. Myślę, że naprawdę potrzebuję kogoś, kto mnie poprowadzi, kto już przez to przeszedł - dodała.

18-latka odpowiedziała także na pytanie o swoje plany na najbliższe tygodnie. - Wróciłam na kort kilka dni temu, a wczoraj przeszłam już cały dzień treningowy. Czułam się całkiem dobrze ze swoją grą i jestem bardzo podekscytowana, że znów będę rywalizować z najlepszymi. Wszystkie propozycje, które otrzymuję, były bardzo zabawne, ale naprawdę chcę po prostu być na korcie, ponieważ wiem, że tam się rozwijam - przyznała Raducanu. - Jeszcze nie zdecydowałem o swoim harmonogramie. W ciągu najbliższych kilku dni zdecyduję, dokąd się udam, ale gdziekolwiek zagram, upewnię się najpierw czy jestem gotowa. Nie chcę zaczynać czegoś zbyt wcześnie - zakończyła.