Tak wyglądałby ranking ATP, gdyby nie koronawirus. Duży awans Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz wrócił do rywalizacji po wielkoszlemowym US Open. Tenisista z Wrocławia bierze udział w turnieju ATP 250 w Metz, gdzie uchodzi za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa. W piątek 24 września Hurkacz będzie rywalizował o półfinał turnieju z Andym Murrayem. Polak pozostaje na 13. miejscu w najnowszym notowaniu rankingu ATP.

Jak wyglądałby ranking ATP z punktami liczonymi tak, jak przed COVID-19? Wyższa pozycja Hurkacza

Obecny ranking ATP jest budowany częściowo w wyniku pozamrażanych turniejów i punktów z 2019 roku. Normalnie klasyfikacja tenisistów jest budowana na bazie 52 tygodni w roku kalendarzowym. Sytuacja wróci do normy w 2022 roku. Tenisowy serwis Jeu, Set et Maths pokusił się o stworzenie alternatywnego rankingu ATP, w którym punkty byłyby liczone tak, jak przed epidemią koronawirusa. Okazuje się, że dla wielu tenisistów mogłaby to być radykalna zmiana.

Najwięcej spośród czołowych tenisistów na takim rozwiązaniu straciłby Roger Federer. Szwajcar w aktualnym rankingu wciąż ma liczone punkty za finał Wimbledonu z 2019 roku, dzięki czemu zajmuje dziewiąte miejsce. W alternatywnym rankingu obecnie zajmowałby... 76. pozycję. Przykładowo Rafael Nadal wówczas spadłby z szóstej na siódmą pozycję. Doszłoby też do zmiany lidera rankingu ATP - zostałby nim Danił Miedwiediew ze 155 punktami przewagi nad Novakiem Djokoviciem.

Jak wtedy wyglądałaby sytuacja Huberta Hurkacza? Tenisista z Wrocławia według wyliczeń Jeu, Set et Maths zanotowałby awans na dziesiąte miejsce z liczbą 2605 punktów i miałby 80 punktów straty do ósmego Caspera Ruuda z Norwegii. Gdyby taki scenariusz się spełnił, Hurkacz wyrównałby najlepszą pozycję w rankingu z wynikiem Wojciecha Fibaka z lat 70.

