Andy Murray atakuje Tsitsipasa po morderczym meczu. "Straciłem do niego szacunek"

Andy Murray pożegnał się z wielkoszlemowym US Open już w I rundzie. Brytyjczyk po niezwykle ciężkim pięciosetowym boju przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem 6:2, 6:7(7:9), 6:3, 3:6, 4:6. Pojedynek był niezwykle wyrównany i toczył się na bardzo wysokiej intensywności. Kontrowersje wzbudziło jednak zachowanie Greka, który kilkukrotnie w trakcie spotkania prosił o przerwy.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

Andy Murray oburzony zachowaniem Tsitsipasa. "Wpłynęło to na wynik meczu"

Stefanos Tsitsipas prosił o przerwy trzykrotnie. Najpierw przed trzecim setem udał się do toalety, a przed czwartym zażądał przerwy medycznej z powodu urazu stopy. To zachowanie wyprowadzało z równowagi Andy'ego Murraya, który wybuchł jednak dopiero przed piątym setem.

Magda Linette grzmi po odpadnięciu z US Open. I atakuje organizatorów. "Absurd"

Tuż przed decydującym starciem Tsitsipas opuścił kort na ponad siedem minut, przez co Murray wdał się w dyskusję z sędzią. - Toaleta jest tam. Co on tam robi? Nigdy pójście do toalety nie zajęło mi tak długo. Przenigdy - mówił wyraźnie wzburzony Brytyjczyk. Niedługo później Grek pojawił się na korcie i wygrał decydującego seta.

Epicka walka Magdy Linette z rewelacyjną 17-latką na US Open. Aż tu nagle zapaść

Po zakończeniu spotkania Murray w dalszym ciągu był mocno wzburzony, co wyraził na konferencji prasowej. - To rozczarowujące, ponieważ czuję, że wpłynęło to na wynik meczu. Nie mówię, że na pewno wygrałbym ten mecz, ale te przerwy miały wpływ na to co się po nich działo - powiedział Brytyjczyk. - Bardzo go doceniam. Jest świetnym graczem, ale straciłem do niego szacunek. Jeśli wszyscy uważają, że to jest całkowicie w porządku i nie ma z tym problemu, to może to ja jestem nierozsądny. Myślę jednak, że to bzdura i on doskonale o tym wie - zakończył.

34-letni Andy Murray zajmuje aktualnie 112. miejsce w rankingu ATP. Ostatnia porażka w US Open przedłuży co najmniej do czterech lat jego niekorzystną passę w turniejach wielkiego szlemu. Po raz ostatni Murray przeszedł III rundę najważniejszych turniejów na świecie na Wimbledonie w 2017 roku, kiedy to odpadł w ćwierćfinale turnieju.