Skandal na US Open. Wściekły na kibiców zawodnik pokazał ciemną stronę

Benoit Paire po fatalnych pierwszych sześciu miesiącach tego roku (w pewnym momencie miał katastrofalny bilans: dwa zwycięstwa i aż siedemnaście porażek), w ostatnich tygodniach prezentował się nieco lepiej. Doszedł nawet do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Cincinatti, gdzie po pasjonującym meczu przegrał w trzech setach z Andriejem Rublowem (7. ATP) 2:6, 6:3, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

Aż dwie szanse dla polskich kibiców, by zobaczyć Igę Świątek. Co za obsada!

Paire znów błysnął. Negatywnie

Eksperci nie mieli wątpliwości, że znów zaczęło się mu chcieć grać w tenisa. Wydawało się, że Paire może nieźle zaprezentować się w US Open. Niestety dla jego kibiców, już w pierwszej rundzie zaprezentował swoją ciemną stronę. Francuz przegrał pierwszego seta z Serbem Dusanem Lajoviciem (40. ATP) i był bardzo sfrustrowany. Nie potrafił opanować nerwów. Po złym serwisie, wyrzucił piłkę w trybuny. Otrzymał za to zachowanie ostrzeżenie od sędziego.

Potem Paire przygotowując się do serwisu, stracił kontrolę nad rakietą i rzucił ją o ziemię.

Najgorsze jednak dopiero nadeszło. 32-letni tenisista był wściekły na kibiców, którzy rozmawiali podczas wymian. - Więc każdy może rozmawiać w trakcie meczu i to jest w porządku - krzyczał w kierunku sędziego. Wściekły Paire uderzył rakietą w parasol chroniący go przed słońcem podczas przerw między gemami. Dostał karę za niesportowe zachowanie i sędzia dał punkt rywalowi.

Mecz ostatecznie wygrał Lajović w czterech setach 6:3, 7:5, 2:6, 6:4. W kolejnej rundzie Serb zmierzy się z Peterem Gojowczykiem (141. ATP). Niemiec, który awansował do turnieju głównego po kwalifikacjach pokonał niespodziewanie rozstawionego w imprezie z numerem 23, Francuza Ugo Humberta (26. ATP) 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4.

To nie jest pierwszy taki eksces Paire'a

W kwietniu tego roku francuski tenisista w przegranym meczu z Federico Gaio splunął w kierunku sędziego. Po tym zachowaniu Francuska Federacja Tenisa poinformowała w komunikacie prasowym, że Paire nie pojedzie na igrzyska ze względu na "niewłaściwe zachowanie".

Wcześniej Paire w marcu tego roku podczas turnieju Argentina Open stracił panowanie nad nerwami na korcie. Wdarł się w awanturę z sędzią, pluł na korcie, wyzywał. W pewnym momencie przegranego meczu z Francisco Cerundolo zaczął nawet demonstracyjnie serwować w aut.

Kilka dni później po porażce w turnieju w Acapulco z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem (5. ATP) powiedział: - Nawet lepiej, że przegrałem w pierwszej rundzie. Tenis aktualnie nie jest moim priorytetem. Wyjście z bańki, to mój jedyny cel, który mam w każdym turnieju. Podkreślał, że nie opłaca mu się aktualnie walczyć w turniejach. - Przyjeżdżam, odbieram kasę i jadę dalej. Za wygraną w turnieju ATP 250 można dostać tylko 30 tysięcy dolarów. Ja, odpadając w pierwszej rundzie, inkasuję 10 tysięcy, za każdym razem przegrywając w dwóch setach. Po co walczyć jak szalony, by zarobić tylko trochę więcej? - spytał Paire.

Francuz przed rozpoczęciem turnieju w Acapulco napisał też na swoim profilu na Instagramie, co myśli o aktualnych turniejach tenisowych. "ATP stał się smutny, nudny i absurdalny. Granie na zamkniętych obiektach, bez publiczności nie jest fajne. W dodatku muszę zostać w hotelu i mam zakaz wychodzenia, pod groźbą grzywny lub wykluczenia. Gra w tenisa staje się bezsensownym zawodem. Potrzebuje trochę czasu, by przystosować się do obecnego ATP, ale postaram się odzyskać radość z tenisa".

Natomiast w lutym Paire znów negatywnie "błysnął". - To skandal. Jestem zadowolony z mojej gry, z tego ile z siebie dałem. Mógłbym wygrać ten mecz, gdybym miał jeden, albo dwa treningi więcej. Dla mnie ten turniej to g...o. To wstyd. Jestem bardzo rozczarowany – grzmiał Francuz ocenił poziom organizacji turnieju Australian Open, w którym przegrał w I rundzie z Jegorem Gerasimowem 2:6, 6:2, 6:7(5), 5:7.

Nowe zarzuty wobec mistrza olimpijskiego. "Złapał ją za gardło i przycisnął do ściany"

To jednak nie koniec. Kilka dni wcześniej podczas turnieju ATP Cup w Melbourne Paire przegrał gema w czterech punktach, wszystkich przez podwójne błędy serwisowe.