Linette wygrała seta 6:1 z Kvitovą, a potem "dala kanara" - jak mówią Czesi - i odpadła

Magda Linette po pierwszym secie meczu z Petrą Kvitovą w turnieju w Rzymie mogła być w świetnym humorze. Prowadziła z 10. rakietą świata po tym, jak wygrała tę partię aż 6:1. To, co zrobiła później ma jednak w czeskim języku specjalne określenie. Linette oddała Kvitovej seta do zera, czyli jak piszą czeskie media "dala kanara", a kolejnego przegrała 2:6 i odpadła z rywalizacji po pierwszej rundzie.

3 Screen Twitter.com/WTA Otwórz galerię Na Gazeta.pl