Wielkie wyróżnienie dla polskiej tenisistki. Skorzystała na decyzji Igi Świątek

Billie Jean King Cup Heart Award to nagroda dla zawodniczek, które reprezentują swoje kraje w rozgrywkach międzynarodowych dawnego Pucharu Federacji. Nominacja dla Magdaleny Fręch nie dziwi, bo to głównie dzięki niej Polki pokonały w kwietniu Brazylijki 3:2 w meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego. Fręch zdobyła wszystkie trzy punkty: dwa w singlu, jeden w deblu w parze z Katarzyną Kawą.

- To był bardzo trudny mecz dla nas wszystkich, ale zdałyśmy egzamin jako drużyna i wywalczyłyśmy awans do światowej elity po kilku latach przerwy. Występ w Bytomiu zabrał mi możliwość gry w dwóch turniejach WTA, bo przepadła mi możliwość startu w eliminacje w dwa kolejne weekendy. Ale cieszę się, że podjęłam taką decyzję i mogłam pomóc reprezentacji w wywalczeniu awansu - powiedziała szczęśliwa Fręch po meczu z Brazylią.

Pierwsza po Radwańskiej

23-latka jest dopiero drugą polską tenisistką nominowaną przez Międzynarodową Federację Tenisa do tej nagrody. Wcześniej podobnego zaszczytu doczekała się Agnieszka Radwańska w latach 2013-2014. Radwańska nie poniosła w tamtym okresie żadnej porażki w 14 spotkaniach reprezentacyjnych (singlowych i deblowych razem), przyczyniając się do zwycięstw drużyny narodowej nad m.in. Turcją, Chorwacją, Belgią i Hiszpanią.

Na Magdalenę Fręch można głosować do piątku 14 maja do godziny 13 w tym miejscu. Oprócz niej nominowane zostały także Brytyjka Katie Boulter, Kanadyjka Leylah Fernandez oraz Ukrainka Elina Switolina.

Sukces bez Igi Świątek

Prowadzone przez kapitana Dawida Celta Polki występowały w meczu z Brazylijkami w składzie: Katarzyna Kawa, Urszula Radwańska, Weronika Falkowska, Paula Kania-Choduń i Magdalena Fręch. Polki rywalizowały w Bytomiu osłabione brakiem Igi Świątek. Najlepsza obecnie polska tenisistka zrezygnowała z gry w reprezentacji w tym roku. - "Reprezentowanie kraju to zaszczyt i jeden z najważniejszych dla mnie celów. W tym roku nie mam niestety takiej możliwości" - napisała Świątek w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w połowie marca. Pod nieobecność Świątek Fręch została bohaterką reprezentacji.

Walczy o półfinał w USA

Fręch sklasyfikowana jest obecnie na 143. miejscu w rankingu WTA. W ostatnich dniach występuje w turnieju ITF 100k w Charleston (USA), gdzie w sobotę o godzinie 16 czasu polskiego zagra w ćwierćfinale z reprezentantką gospodarzy Madison Brengle (86. WTA). Kilka tygodni wcześnie także w Charleston Fręch miała okazję rywalizować z Garbine Muruguzą (13. WTA). W meczu drugiej rundy turnieju głównego cyklu Polka przegrała z mistrzynią wielkoszlemową z Hiszpanii 1:6, 3:6.