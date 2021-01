Francesca Jones walczy z rywalkami i wadą genetyczną. Zagra w Australian Open!

Francesca Jones urodziła się z zespołem ektrodaktylii - dysplazji ektodermalnej, wadą genetyczną, która powoduje, że pochodząca z Leeds zawodniczka ma zniekształcone ręce oraz stopy. Na dłoniach posiada jedynie po cztery palce, przez co bardzo dużą część dzieciństwa spędziła w szpitalach i była operowaną niezliczoną liczbę razy, co definiowało jej rozwój jako tenisistki. Dorastając, miała problemy z odpowiednim chwytem rakiety, a także balansem ciała ze względu na ledwie trzy palce u każdej ze stóp. Była wyśmiewana przez wielu, wielu też zapewniało ją, że nigdy nie będzie w stanie profesjonalnie grać w tenisa.

- Dlaczego dążę do profesjonalnej gry w tenisa i do osiągania w nim sukcesów? Chcę pokazać ludziom, że należy wyciągać pozytywne rzeczy z tego, co daje nam życie, a także ich inspirować - mówiła w rozmowie z "The Guardian" Francesca. - Byłoby wspaniale, gdybym miała pozytywny wpływ na dzieci i ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji co ja - dodała.

Brytyjka, która jest klasyfikowana na 241. miejscu w rankingu WTA, w trzech rundach eliminacyjnych do turnieju głównego tegorocznego Australian Open oddała tylko jednego seta, ogrywając będące wyżej w rankingu rywalki. 20-latka z Leeds pokonała Monicę Niculescu z Rumunii (WTA 144) 6:3 6:2, następnie Chorwatkę Janę Fett (WTA 209) 7:6 2:6 6:1, a w decydującym spotkaniu rozbiła Chinkę Jia-Jing Lu 6:0 6:1.

- Jestem jedną z wielu tenisistek tutaj, która ma te same cele, co pozostałe zawodniczki - zaznacza. - Bardzo ważny jest dla mnie rozwój. Chcę ciągle się doskonalić, szczególnie pod względem fizycznym. Tu jeszcze wiele mogę poprawić i wierzę, że będą na korcie szybsza i silniejsza, szczególnie w akcjach defensywnych - dodaje.

Na korcie Jones wykazuje się sprytem i ma bardzo dobry forhend, którym stara się dominować w grze. Intensywność jej gry widać również w jej okrzykach i emocjonalnych reakcjach. Szkoliła się w słynnej akademii Sanchez-Casals w Barcelonie, a obecnie trenuje w Narodowym Centrum Tenisowym w Roehampton. Warte uwagi jest to, że dopiero od niedawna może pracować siłowo, bowiem przez długi czas, w związku z wadami, jej trening fizyczny był bardzo ograniczony.

Niesamowicie zmotywowana i ambitna tenisistka po przerwie spowodowanej pandemią po raz pierwszy w karierze zaczęła ogrywać rywali z czołowej "200" rankingu WTA, a w turnieju WTA w Pradze awansowała nawet do ćwierćfinału, po drodze pokonując m.in. finalistkę Wimbledonu z 2013 roku - Niemkę Sabinę Lisicki. Teraz czeka ją największe wyzwanie w karierze - 1. runda turnieju wielkoszlemowego w Melbourne.