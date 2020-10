Rywalka Świątek komplementuje Polkę. "To nowa generacja. One nas przebiją"

Polska tenisistka pokonała ją 6:4, 6:1, a Kenin nie szczędzi pochwał dla Igi Świątek. - Zagrała oczywiście fantastyczny mecz. Jest teraz na topie, gra naprawdę świetny tenis. Ma za sobą kapitalną serię meczów i cały turniej - wskazała Amerykanka cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Kenin o Świątek. "Dyktowała tempo gry. To nowa generacja"

- Wydawało mi się, że dobrze serwowała. Dyktowała tempo gry swoim forhendem, zwłaszcza w pierwszym secie, gdy kilka uderzeń było poza moim zasięgiem. Niektóre piłki, choć nie wyglądały na trudne, miały świetną rotację i skakały przede mną. Jej bekhend pod linię i dropshoty też funkcjonowały dobrze - opisywała grę Świątek Kenin. - To świetne, że do głosu dochodzi nowa generacja zawodniczek. Musimy się przygotować i grać lepiej, bo one nas przebiją - śmiała się zawodniczka.

21-latka urodzona w Moskwie zagrała swój drugi wielkoszlemowy finał w tym roku. Wcześniej wygrała Australian Open. - Po sporej porażce z Wiktorią Azarenką w Rzymie znów byłam w stanie dojść do finału Wielkiego Szlema. Oczywiście chciałam wygrać i jestem trochę zawiedziona, że kończę turniej bez tytułu, ale staram się patrzeć na pozytywy - komentowała Kenin. - Cieszę się tym, gdzie jestem. Czuję, że grałam świetnie. Mam niezłą skuteczność na Szlemach, a Australia była dla mnie wyjątkowa i wciąż trochę tęsknię za Melbourne - przyznała.

Koniec sezonu dla Świątek i Kenin. Wrócą już w 2021 roku

Podobnie jak Świątek, Kenin także zakończyła już obecny sezon na kortach. - Teraz chyba będę mogła pochodzić trochę na zakupy - stwierdziła. Obie zawodniczki nie wezmą udziału w turnieju w Ostrawie zaplanowanym w dniach 19-25 października. W piątek władze WTA podały, że zorganizują także jeszcze jedną imprezę w tym roku - w Linzu (7-15 listopada). Do rywalizacji Kenin i Świątek wrócą w przyszłym roku, gdy ruszy nowy sezon. Nie jest jeszcze znany kalendarz WTA na 2021 rok.

