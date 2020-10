Iga Świątek wygrała Roland Garros! Historyczny sukces polskiej tenisistki!

Iga Świątek w kapitalnym stylu doszła do finału Roland Garros. Nie przegrała nawet seta, a w 4. rundzie pokonała byłą mistrzynię turnieju, wiceliderkę rankingu Simonę Halep 6:1, 6:2. Polka jest najniżej sklasyfikowaną finalistą Roland Garros od 1977 roku. Zajmuje 54. miejsce na świecie. Nie była faworytką finałowego spotkania, w którym zmierzyła się z Sofią Kenin. Amerykanka to zwyciężczyni tegorocznego Australian Open, 6. tenisistka rankingu. To był pojedynek dwóch przedstawicielek nowej fali kobiecego tenisa: 19-latki z Raszyna i 21-latki urodzonej w Moskwie, a zamieszkałej na Florydzie.

Trudny set, ale wygrany

Początek pierwszego seta był kapitalny w wykonaniu Świątek. Szybko wyszła na prowadzenie 3:0, a na 15 pierwszych punktów wygrała aż 12. Przy stanie 1:0 łatwo przełamała zdezorientowaną Kenin. Polka grała bardzo agresywnie i co najważniejsze skutecznie.

Chwilę później Amerykanka zdobyła pierwszego gema. Później słabszy moment Świątek zaowocował przełamaniem jej podania. Tamtego gema 19-latka zakończyła podwójnym błędem serwisowym. Chwilę później było już 3:3 po kolejnych błędach Świątek. Zaczęła grać zbyt szybko i nerwowo, co przyniosło negatywny efekt. W siódmym gemie lepsza była Polka. Po długim gemie, w którym genialne zagrania (dwa dropszoty, piłka po długiej wymianie w linie) przeplatała gorszymi, wyszła na prowadzenie 4:3. Następnie znów przełamała Kenin po kolejnym długim gemie. 5:3 i serwis Polki. W nim Swiątek miała piłkę setową, ale jej nie wykorzystała, a chwilę później została przełamana i było już tylko 5:4 dla niej. Nie załamała się tym i przy podaniu rywalki wykorzystała drugą piłkę setową. 6:4 dla Świątek.

Iga Świątek z pierwszym wielkoszlemowym tytułem!

Drugi set zaczął się od przełamań z obu stron. W trzecim gemie lepsza była Polka, która wreszcie posłała kilka lepszych serwisów i łatwo wygrała swoje podanie. Po tym gemie Kenin poprosiła o przerwę medyczną. Po niej Amerykanka zagrała fatalnie, popsuła cztery akcje i została przełamana. 3:1 dla Świątek, która następnie pewnie obroniła serwis i podwyższyła na 4:1. Za chwilę Kenin znów została przełamana, a Świątek wygrała swój serwis i całe spotkanie 2:0.

To pierwszy wielkoszlemowy tytuł dla polskiego tenisisty w historii. W przeszłości nasi zawodnicy wygrywali Wielki Szlem tylko w deblu: Jadwiga Jędrzejowska (Roland Garros 1939), Wojciech Fibak (Australian Open 1978), Łukasz Kubot (Australian Open 2014 i Wimbledon 2017).

