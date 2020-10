Iga Świątek już zna rywalkę w półfinale. Jest data kolejnego meczu Polki

- Staram się trzymać od tego z daleka, koncentrować się na grze, też na deblu. Ale to jest jakieś szaleństwo - mówiła po meczu łamiącym się głosem Iga Świątek kiedy w studiu Eurosportu pytana była, jak sobie z tym wszystkim radzi, czy odbiera mnóstwo gratulacji, od prezydenta, a może od Agnieszki Radwańskiej. Ale gratulacje jej się należą, bo polska tenisistka osiągnęła właśnie największy sukces w karierze. We wtorek pokonała Martinę Trevisan i awanowała do półfinału turnieju Rolanda Garrosa.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek?

Marketa Vondrousova (6:1, 6:2), Su-wei Hsieh (6:1, 6:4), Eugenie Bouchard (6:3, 6:2), Simona Halep (6:1, 6:2) i teraz Trevisan (6:3, 6:1). Świątek przez turniej w Paryżu idzie jak burza. Teraz powalczy o finał. Jej rywalką będzie Nadia Podoroska. Argentynka w ćwierćfinale pokonała niespodziewanie Elinę Switolinę z Ukrainy (6:2, 6:4), ale na Roland Garros musiała przebijać się przez eliminacje (pokonała tam Magdalenę Fręch). W rankingu jest dopiero 131. i to Świątek będzie znowu faworytką tego meczu, który zaplanowany jest na czwartek. Godzina tego spotkania jeszcze nie jest znana.

Ale Świątek wcześniej wyjdzie na korty w Paryżu, bo w środę wspólnie z Amerykanką Nicole Melichar powalczy o półfinał debla. Ich przeciwniczkami będą reprezentantki USA Asia Muhammad i Jessica Pegula. Początek meczu nie wcześniej niż o 14.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .