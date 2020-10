Legenda nie ma żadnych wątpliwości! Wielkie słowa o Idze Świątek

Iga Świątek jest teraz najlepiej grającą tenisistką świata. Stała się faworytką Rolanda Garrosa - mówił na łamach Sport.pl Wojciech Fibak po tym jak Iga rozbiła 6:1, 6:2 rozstawioną z numerem pierwszym Simonę Halep.

Zachwyceni grą 54. zawodniczki rankingu WTA byli też Agnieszka Radwańska i Dawid Celt, a nawet rumuńscy dziennikarze, twierdzący, że w niedzielę z Igą szans nie miała Halep, bo tego dnia nie miałby ich nawet Pan Bóg.

Zobacz wideo "Świątek wyciągnęła z US Open wszystko, co się dało. Hurkacz rozczarowaniem"

Po imponującym zwycięstwie nad faworytką teraz to Iga Świątek stała się główną kandydatką do wygrania Rolanda Garrosa. Tak wynika z kursów bukmacherów i z wypowiedzi kolejnych ekspertów.

Moc mentalna na poziomie numeru 1

- Każdy aspekt gry Igi Świątek był po prostu absolutnie niesamowity - mówi Tim Henman, tenisowy ekspert Eurosportu na turniej Rolanda Garrosa. - Od początku do końca w grze Igi widać było jasny plan. Realizowała go, bo miała dużo wiary, że będzie dobrze grać, że nie zdenerwuje się meczem z tak utytułowaną rywalką. Mentalnie Iga była tak mocna, że nie dało się odczuć, że to Halep jest numerem jeden. Iga przez cały czas miała mecz na rakiecie, dyktowała warunki - zachwyca się Brytyjczyk, wicemistrz olimpijski z Atlanty z 1996.

Henman to półfinalista Rolanda Garrosa z 2004 roku (grał też w czterech półfinałach Wimbledonu i w jednym półfinale US Open), który wierzy, że w tegorocznym French Open Iga może zajść dalej. - Pokazała agresywny forhend, jest aktywna, idzie do przodu, a gdy pojawia się przy siatce, prezentuje niesamowitą technikę i czucie - komplementuje młodą Polkę. - Kiedy przeanalizuje swój występ przeciw Simonie Halep, to nabierze jeszcze większej pewności siebie. Ponieważ zobaczy, że wszystkie aspekty w jej grze wyglądały niesamowicie dobrze - dodaje były numer cztery światowego rankingu ATP.

Świątek faworytką. "Naprawdę wierzę w jej grę i siłę"

We wtorkowym ćwierćfinale rywalką Igi będzie 159. zawodniczka rankingu WTA. Martina Trevisan to kwalifikantka, która awansując do najlepszej ósemki Rolanda Garrosa, sprawiła jeszcze większą sensację niż Świątek. 26-letnia Włoszka dopiero w tym roku po raz pierwszy przebiła się z eliminacji do głównego turnieju Wielkiego Szlema. Zrobiła to w Australian Open. Tam odpadła w pierwszej rundzie.

Trevisan w czwartej rundzie w Paryżu pokonała rozstawioną z piątką Kiki Bertens 6:4, 6:4. Włoszka jest w życiowej formie, a presję faworytki będzie musiała znieść Świątek.

Henman uważa, że Polka sobie poradzi. - W niedzielę Halep, która od lat jest znana ze świetnej gry, przegrała z wyraźnie lepszą zawodniczką. Taka jest rzeczywistość. Świątek była absolutnie fantastyczna i naprawdę wierzę w jej grę i jej mentalną siłę, dzięki którym Iga zajdzie w tym turnieju daleko - kończy były tenisista.