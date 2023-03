Sensacyjne doniesienia. Nowy silnik CS:GO coraz bliżej

Nowy silnik gry jest coraz bliżej? Na to by wskazywała najnowsza aktualizacja sterowników do popularnych kart graficznych.

Gracze czekają na Source 2

Uważni obserwatorzy zauważyli, że w profilach gier pojawiły się terminy "CSGO2" i "CS2", co sugerowałoby, że upragniony silnik graficzny Source 2 jest bliżej niż wszyscy przypuszczamy. Dobrą wiadomością podzielił się profil "Gabe Follower", dokładnie śledzący wszystkie wiadomości na temat Counter Strike'a.

- Można to sprawdzić samodzielnie, otwierając panel sterowania NVIDIA i odznaczając odpowiednie pole w Ustawieniach 3D - możemy przeczytać.

Dodanie Source 2 do gry wcale nie będzie jednak oznaczać wielkiej rewolucji. Najtrudniejszym elementem całej układanki będzie taka implementacja silnika, aby nie zniszczyć całego ekosystemu biznesowego, czyli rynku społeczności.

Source 2 może oznaczać lepszą optymalizację gry czy łatwiejsze dodawanie poprawek i nowości. Jednak równocześnie wiąże się z nim spore ryzyko. Obecnie CS jest jaki jest, ale jest uwielbiany przez graczy. Istnieje obawa, że po zmianie silnika wystąpią liczne błędy, które zepsują rozgrywkę i zniechęcą graczy. Miejmy jednak nadzieję, że deweloperzy dlatego tak długo nad nim pracują, aby zminimalizować to ryzyko.

