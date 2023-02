Sprawdzamy słuchawki Cougar Phontum Essential. Budżetowa propozycja

Cougar Phontum Essential to dobrze oceniane stereofoniczne przewodowe słuchawki do gier. Nie posiadają zbyt wielu funkcji i skomplikowanych sterowników, ale mają za to wszystko co jest potrzebne do grania.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Surowe pudełko, ale solidne wykonanie

Zacznijmy od pudełka, które trudno mi ocenić, bo przyszedł do mnie egzemplarz testowy, czyli już wcześniej otwierany. Tak naprawdę trudno spodziewać się w tym przedziale cenowym opakowania premium, ale nawet jak na tę kwotę w okolicach 200 zł mogłoby to wyglądać trochę lepiej. W środku tak naprawdę znalazłem tylko słuchawki i plastik, który utrzymywał ich konstrukcję.

Pierwsze wrażenia po wyjęciu sprzętu? Spodobało mi się ich wykonanie. Same nauszniki są wykonane z bardzo przyjemnej ekoskóry, pod którą znalazły się gąbki, które dość szybko dopasowały się do moich uszu. Góra słuchawek jest obita również ekoskórą, a całość trzyma się na elastycznym aluminium. To z resztą nadaje tym słuchawkom solidności i sprawia, że wyglądają na trochę droższe niż w rzeczywistości. Co ważne, w trakcie użytkowania nie naciskały na czubek głowy i nie powodowały bólu.

Jestem przyzwyczajony do użytkowania słuchawek bezprzewodowych, dlatego miałem lekkie obawy w trakcie zakładania Cougarów. Okazało się jednak, że niepotrzebnie. Dwumetrowy kabel jest elastyczny i praktycznie go nie czuć. Czułem się jakbym miał założone bezprzewodowe słuchawki. Na kablu znajdziemy również potencjometr, który pozwala także na regulację dźwięki, a także przełącznik mikrofonu.

Gdzie jest gąbka?

Jeśli mowa o samym mikrofonie - jest on na stałe przymocowany do słuchawek, co niektórym może lekko przeszkadzać. Dla mnie sporym minusem jest fakt, że nie posiada on gąbki, tłumiącej zakłócenia. Przez to wygląda on dość surowo. Można było lepiej tutaj popracować nad designem. Działa całkiem okej. Moi partnerzy w grach bez problemu rozumieli co do nich mówię, a to jest w końców najważniejsze w tego typu słuchawkach.

Cougar Phontum Essential fot. Cougar

Jak prezentuje się dźwięk? Jest całkiem nieźle. Maksymalny poziom głośności mógłby być trochę wyższy, ale jest ostatecznie całkowicie wystarczający. Bassy mogłyby być trochę głębsze, ale musimy pamiętać, że jest to budżetowy model, który z racji ceny musi mieć swoje ograniczenia.

Jednej rzeczy z racji ograniczonego czasu nie mogłem sprawdzić - chodzi mianowicie o ich wytrzymałość. Droższe słuchawki od tańszych różni też to jak szybko zaczynają się "sypać" nakładki na nauszniki czy jak szybko powstają zakłócenia spowodowane wyrobieniem się wtyku. O tym niestety trzeba się przekonać na własnej skórze.

Cougary to naprawdę bardzo dobre słuchawki w swojej cenie. Małą świetny mikrofon, dobry dźwięk i kabel, który sprawia, że tak naprawdę nie odczuwam tego, że są przewodowe. W sklepach można je kupić już za około 200 zł