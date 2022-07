Drużyna esportowa wchodzi na giełdę. Marka warta setki milionów

FaZe Clan to prawdziwy gigant branży esportowej. Na rynku jest już od 12 lat. Swoje korzenie FaZe ma w Call of Duty, lecz od dłuższego czasu organizacja znacząco rozszerzyła swoje wpływy o inne tytuły. Do tego doszło wiele współprac na różnorakim polu. FaZe zdarzyło się już dogadywać z celebrytami, a nawet tak wielkimi markami jak Manchester City, NFL czy Disney.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

FaZe Clan warty setki milionów dolarów

FaZe Clan wykonał kolejny poważny ruch biznesowy. Organizacja weszła na giełdę. Zapowiadano to już od kilku miesięcy, lecz wcześniej markę blokowali akcjonariusze firmy B. Riley Principal 150 Merger Corporation, z którą FaZe był związany umową.

Obecnie FaZe Clan jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Aktualnie zajmuje czwarte miejsce według wyceny wśród esportowych organizacji - Forbes wartość Clanu wyliczył na 400 milionów dolarów. Nad nimi są tylko Team Liquid, 100Thieves oraz TSM.

Trener esportowy nie gryzie się w język. "Chcę zmusić ludzi do refleksji"

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Marka nadal dba, aby te liczby rosły. Ma miliony fanów na całym świecie, a do tego angażuje w swoje projekty kolejne znane osobistości. Jednym z najnowszych "nabytków" jest popularny raper Snoop Dogg. Na ten moment social-media FaZe mają razem 500 milionów obserwujących. Pod skrzydłami FaZe gra aktualnie ponad 100 różnych esportowców.

Jedną akcję FaZe Clanu można było kupić w momencie ich wejścia za 13 dolarów, ale teraz jej cena spadła o ok. 25%. Niebywałe, że z kumpelskiego projektu, wszystko w przeciągu kilkunastu lat wyewoluowało na taką skalę.

HONORIS przedłuża kontrakt z kluczowym zawodnikiem. Reiko zostaje na kolejny rok