Trener esportowy nie gryzie się w język. "Chcę zmusić ludzi do refleksji"

Trener w CS:GO - większość kibiców nie zdaje sobie sprawy z jego impaktu na grę i funkcjonowanie całego zespołu. Mariusz "Loord" Cybulski postanowił nieco bardziej przybliżyć realia tej roli. Były szkoleniowiec G2, Team Kinguin czy Wisły Kraków przez lata zebrał pokaźne doświadczenie, pełniąc te obowiązki. Z przeszłości wyciągnął wnioski i sam potwierdza, że pewne rzeczy mógł zrobić inaczej.

Rola trenera i oferta pracy za granicą

Swoje pierwsze szlify trenerskie "Loord" zbierał w G2. Choć nie był to długi okres, tak sam Cybulski szybko łapał o co chodzi, dzięki czemu otrzymał ofertę przenosin do zagranicznej formacji. Odmówił - pozostał z polską piątką, chcąc dalej kontynuować rozpoczęty projekt. Ta informacja może zaskoczyć część polskich fanów CS:GO, gdyż poza Polską pracował dotychczasowo jedynie Jakub "kuben" Gurczyński, a więc legendarny szkoleniowiec Virtus.pro. Z perspektywy czasu "Loord" pożałował tej decyzji. Został na polskiej scenie, w której spędził dobre kilka kolejnych lat.

Cybulski jest świadom, iż przeciętnemu widzowi trudno jest ocenić efekty pracy trenera. Nie zawsze ma on wpływ na wszystkie decyzje, choć teoretycznie powinien aktywnie brać udział w budowie składu. Ważny jest sam kontakt z pojedynczymi zawodnikami jak i całym zespołem. Tylko w ten sposób można zapobiec tworzeniu się podziałów - słuchaniem siebie nawzajem i znajomością potrzeb każdego gracza. "Loord" uważa, że za czasów Team Kinguin duża pomyłka - odsunięcie Damiana "Furlana" Kisłowskiego od zespołu - wynikła właśnie z powodu niejasnych relacji, których on sam też pośrednio nie dopilnował. Stosunki między członkami drużyny są podstawą porównywalną z przygotowaniem warstwy taktycznej, fundamentów pracy i określeniem podziału ról.

Zazwyczaj problemy zespołów, które prowadził "Loord", zaczynały się od frustracji wewnątrz drużyny. Ponownie więc pojawia się temat relacji międzyludzkich i płaszczyzny czysto psychologicznej. Po części zazębia się to o wątki, które Cybulski poruszył w swoim pierwszym tekście, jakie potwierdzał też z perspektywy zawodnika Piotr "morelz" Taterka.

Presja ze strony społeczności

"Loord" mocno skupił się również na odzewie ze strony społeczności w kwestii poszczególnych projektów. Jego zdaniem większość osób nie zdaje sobie nawet sprawy z realnego funkcjonowania organizacji esportowej. Krytyka była pusta i pozbawiona głębszej argumentacji - dodatkowo zupełnie nie miała odzwierciedlenia z rzeczywistością.

To akurat bardzo trudny temat do oceny. Od kilku lat polskie drużyny nie dowożą żadnych konkretnych wyników w rywalizacjach międzynarodowych. Dochodziło do różnorodnych przetasowań, a stworzonych "super-teamów" było przynajmniej kilka. Warto przypomnieć, że pokaźne grono kibiców budowało swoją sympatię do Counter-Strike'a na erze Virtus. pro, czyli kiedy Polacy stale rywalizowali na szczycie i to z sukcesami. Fani znają smak sukcesu i domagają się kolejnej porcji od bardzo długiego czasu.

Czasem mam wrażenie, że społeczność uważa, iż budowanie drużyny jest czymś w rodzaju Football Managera. Że możesz wziąć kogo chcesz, sypać hajsem ile chcesz, możliwości są nieograniczone, a i tak drużyny są budowane nieodpowiednio i "ja zrobiłbym to lepiej". Niestety sytuacja nie jest tak kolorowa. Drużyny w Polsce w większości przypadków buduje się tylko z wolnych zawodników, ewentualnie czekasz na zwolnienie z kontraktu.

"Loord" pokazał społeczności, jak wygląda polska scena CS:GO z perspektywy trenera. Jego zdaniem zagraniczna konkurencja odjechała już poziomem - podczas gdy w Polsce trener zajmuje się wszelakimi zadaniami, tak wiele czołowych ekip ma rozbudowane sztaby. Każdy pełni w nich różne funkcje, odpowiadając za przygotowanie strategiczne, analityczne czy psychologiczne.

Nie brzmi to dobrze. Ponownie jak na dłoni widać ogrom problemów polskiego podwórka Counter-Strike'a. Być może publiczna debata doprowadzi do jakichś refleksji, lecz na razie jesteśmy słabi - słabi jak nigdy. Quo vadis CS:GO? Quo vadis?

Pełne sprawozdanie "Loorda" dostępne jest tutaj.

