Franczyza w VALORANCIE. Znamy ekipy, które przeszły pierwszą fazę?

Esport w VALORANCIE rozwija się w coraz szybszym tempie, a deweloperzy gry są coraz bliżej wprowadzenia modelu franczyzowego również w tym tytule. Przed kilkoma tygodniami ruszył proces poszukiwania organizacji esportowych zainteresowanych współpracą. Jak się okazuje, chętnych nie brakuje, a zgodnie z nieoficjalnymi informacjami kilka drużyn miało otrzymać zaproszenie na dalsze rozmowy biznesowe.

Franczyza sprawdziła się w League of Legends

Scena esportowa w League of Legends stanowi zupełną odwrotność CS:GO, które oparte jest na dużej ilości znakomitych turniejów. W przypadku produkcji Riot Games, rywalizację scentralizowano wokół wiodących rozgrywek dedykowanych różnym regionom świata. Najwyższy szczebel rywalizacji charakteryzuje się modelem franczyzowym, co oznacza, że prawo do występu mają wyłącznie drużyny, które nawiązały współpracę z deweloperem.

Rozwiązanie najwidoczniej przynosi oczekiwane korzyści, wszak do zastosowania podobnej taktyki Riot Games szykuje się także w przypadku VALORANTA. Przed kilkoma tygodniami ruszyła możliwość zgłoszeń, gdzie organizacje esportowe z całego świata mogły zgłaszać swoją chęć występu w prestiżowych rozgrywkach. W odróżnieniu od League of Legends, tym razem miał zostać zniesiony obowiązek uiszczenia wysokiej kwoty, która wcześniej wynosiła nawet kilka milionów euro.

Wśród zainteresowane najlepsze organizacje świata

Rozgrywki w VALORANT miały zostać podzielone na kilka regionów: Amerykę Północną, Amerykę Łacińską oraz Brazylię, Europę i Azję. Początkowo zakładano, że w każdej z trzech lig występować będzie od ośmiu do dziesięciu drużyn, jednak spore zainteresowanie może spowodować rozszerzenie liczby uczestniczących formacji do dwunastu.

Odpowiednie wnioski do Riot Games złożyły czołowe organizacje esportowe z całego świata. Jak możemy dowiedzieć się z najnowszych informacji opublikowanych przez zagraniczny portal Dotesports, część z nich miała otrzymać zaproszenie do dalszych rozmów. W przypadku ligi dedykowanej między innymi Ameryce Północnej były to drużyny The Guard, TSM, Cloud9, Version1 oraz NRG.

Ciekawym przypadkiem ma być natomiast europejskie G2 Esports oraz koreańskie T1. Obie formacje zdecydowały się również aplikować do amerykańskich rozgrywkach. Z uwagi na odmienny, oryginalny obszar działań obu podmiotów, udział formacji we wspomnianych rozgrywkach nie jest pewny.

