Esport podczas Igrzysk Azjatyckich. Powstanie reprezentacja Korei Południowej

Igrzyska Azjatyckie, lub jak wolimy, Asian Games zawitają w tym roku do Hangzhou w Chińskiej Republice Ludowej. Multidyscyplinarne zawody będą wspierać także esport, przez co będziemy świadkami rywalizacji reprezentacji narodowych między innymi w League of Legends.

Ostatnim razem triumfowały Chiny

Igrzyska Azjatyckie to impreza organizowana co cztery lata w różne dyscypliny sportowe. Od ostatniej edycji w zmagania włączono także esport, przez co rywalizacja oprócz kortów i boisk odbywa się także na serwerze. Jedną ze wspieranych dyscyplin jest League of Legends.

Podczas Igrzysk Azjatyckich w 2018 roku w LoL-u najlepsza okazała się reprezentacja Chin. Korea zajęła wówczas drugie miejsce, występując w składzie: Kiin, Peanut, Faker, Ruler, CoreJJ. Honor narodu określanego kolebką esportu obronili gracze podczas rozgrywek StarCrafta II.

KkOma selekcjonerem

Igrzyska Azjatyckie powrócą we wrześniu 2022, a kwalifikacje dla zmagań esportowych zaplanowano na czerwiec. Wspieranymi grami będą League of Legends, FIFA 22, Hearthstone, PUBG Mobile, Street Fighter V, Arena of Valor, Dota 2 oraz Dream of the Three Kingdoms 2.

O wydarzeniu ponownie zrobiło się głośno za sprawą ogłoszenia wprost z Korei Południowej. Tam został wyłoniony selekcjoner zespołu LoL-a. Został nim KkOma, obecny trener DWG KIA, a zarazem wielokrotny mistrz świata w czasach współpracy z SK Telecom T1.

KkOma został wybrany w otwartym procesie rekrutacji, który rozpoczął się już w styczniu. Nie poznaliśmy jeszcze zawodników. Wybór zapewne rozpocznie się na dobre po zakończeniu play-offów League of Legends Champions Korea.

