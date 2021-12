Messi ze specjalnym wyróżnieniem w FIFA 22. Argentyńczyk i Ronaldo docenieni

„Late goal celebration" to kolejny krok w stronę urealistycznienia FIFY. EA Sports wprowadziło ten rodzaj cieszynki, który zobaczymy tylko po zdobyciu gola w ostatniej minucie spotkania. Jeśli zrobimy to Messim lub Ronaldo, naszym oczom ukażą się jednak bardziej unikatowe sceny.

Messi wyróżniony

Niedawno jeden z użytkowników YouTube’a zauważył, że Leo Messi posiada własną, unikatową celebrację gola zdobytego w ostatniej minucie. Jeśli strzelimy bramkę Argentyńczykiem w końcówce spotkania to ten zaprezentuje nam swoją charakterystyczną cieszynkę – spojrzy w niebo i uniesie obie ręce górę.

To oczywiście nie jedyny element „late goal celebration". EA Sports chcąc jeszcze bardziej urealnić swoją grę wprowadziło ten rodzaj celebracji, by oddać faktyczne emocje towarzyszące zdobyciu gola w ostatniej minucie. Do Messiego podbiegną więc koledzy z drużyny, rezerwowi, a kibice na trybunach nie będą mogli się opanować z radości. Te elementy towarzyszą jednak każdej „late goal celebration".

Co ciekawe Leo Messi jest jednym z dwóch zawodników, którzy posiadają tego typu cieszynkę w FIFA 22. Drugim jest oczywiście Cristiano Ronaldo, który prezentuje legendarne już „SIUUU", czyli gwałtowny skok, obrót o 180 stopni i zastygnięcie jak pomnik. Warto wspomnieć, że celebracje zarówno Messiego jak i Ronaldo są dostępne jedynie na konsolach najnowszej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

„Late goal celebration" zaś posiada każdy zawodnik, są one jednak dobierane losowo. To, co wyróżnia Messiego i Ronaldo to fakt, że obaj posiadają unikatowe rodzaje cieszynek. Jest to dodatkowy smaczek, który można wyłapać podczas gry w FIFĘ.

