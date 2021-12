Przełom w kobiecym esporcie? Duże pieniądze do wygrania

ESL Gaming, wiodąca firma esportowa na świecie, wraz z firmami Intel® i DHL, ogłosiła we wtorek kobiecy cykl turniejów CS:GO.

Rozwój kobiecego esportu

Ta inicjatywa jest pierwszym z wielu kroków w nowym programie ESL Gaming #GGFORALL, który opiera się na przekonaniu, że "to nie jest GG (Good Game), dopóki nie jest GG dla wszystkich" i skupia się na przesuwaniu granic, aby ostatecznie uczynić z gier i e-sportu przestrzeń integracyjną, pełną szacunku i dającą wszystkim siłę. Program ten będzie obejmował kilka inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mających na celu zmniejszenie wpływu firmy na środowisko, pomoc w tworzeniu społeczności graczy wolnej od dyskryminacji, przemocy słownej i zastraszania oraz wiele innych podobnych inicjatyw.

Wspierany przez Intel® i DHL, ekosystem CS:GO dla kobiet oferuje 500 000 dolarów w ligach regionalnych, samodzielnych wydarzeniach na festiwalach DreamHack i ESL Cash Cup:

W nowych ligach znajdzie się osiem drużyn zarówno z Europy, jak i Ameryki Północnej, a pula nagród wyniesie 150 000 dolarów. Trzy najlepsze drużyny z obu regionów, wraz z drużyną z Ameryki Południowej i Azji i Pacyfiku z otwartych kwalifikacji, wezmą udział w finałach Global League podczas DreamHack Dallas (3-5 czerwca 2022) i DreamHack Winter (25-27 listopada 2022).

Co więcej, podczas festiwali DreamHack odbędą się samodzielne wydarzenia, w których po osiem drużyn ze wszystkich czterech regionów będzie walczyć o pulę nagród w wysokości 100 000 dolarów, równą zawodom ESL Challenger, będącym częścią ESL Pro Tour. Pierwsze wydarzenie odbędzie się na DreamHack Valencia w dniach 1-3 lipca 2022 roku.

Wreszcie, począwszy od stycznia 2022 roku, do ESEA zostaną dodane rozgrywki ESL Cash Cup dla drużyn kobiecych, dające zespołom z pełnym kobiecym składem możliwość rywalizacji dwa razy w miesiącu o udział w puli nagród o łącznej wartości 4 000 dolarów (podzielonej równo pomiędzy regiony Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej).

Co więcej, ESL Gaming zobowiązało się do utworzenia kobiecej rady, która pomoże zdefiniować dalsze szczegóły ekosystemu CS:GO dla kobiet i zapewni kobietom platformę do skonsolidowanych opinii na temat ESL Gaming i innych organizatorów turniejów. ESL Gaming kontynuuje również prace nad zwiększeniem reprezentacji kobiet jako talentów broadcastowych, jak również w firmie. Aby to wzmocnić, wprowadzi program rozwoju, który zapewni wybranym aspirującym talentom broadcastowym niezbędną taktykę i narzędzia, aby odnieść sukces, a także zaoferuje możliwości obsadzenia zawodów w ekosystemie CS:GO firmy ESL Gaming. Firma stwarza także dodatkowe możliwości pracy, aby jeszcze bardziej wzmocnić nowy produkt.

- Zapewniając infrastrukturę równą ich męskim odpowiednikom, jesteśmy podekscytowani możliwością stworzenia większej widoczności i możliwości dla kobiet w przestrzeni esportowej, a także wspierania ich w rozwoju zawodowym i pomocy w spełnianiu marzeń - powiedziała Roberta Hernandez, SVP People and Culture w ESL Gaming. - To dopiero pierwsza część z wielu inicjatyw #GGFORALL, nad którymi obecnie pracujemy i nie możemy się doczekać, by opowiedzieć Wam więcej o tym, co jeszcze mamy w planach.

- W ESL Gaming naprawdę wierzymy w świat, w którym każdy może być kimś, więc powrót do poziomu oddolnego i stworzenie zupełnie nowego ekosystemu, aby zapewnić ambitnym kobietom grającym w CS:GO równe szanse, to wielki krok naprzód - dodali Brian Krämer, General Manager, CS:GO w ESL Gaming oraz Charlie Sirc, Product Manager w ESL Gaming, we wspólnym oświadczeniu. - Mając już świetny line-up wydarzeń na przyszły rok, jesteśmy super podekscytowani dalszym rozwojem tego nowego produktu w 2022 roku i później.

