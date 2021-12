Tak będzie wyglądał skład Anonymo? To prawie pewne

Anonymo w grudniu ogłosiło przebudowę swojego zespołu Counter Strike'a. Z drużyną rozstali się Kacper "Kylar" Walukiewicz, Karol "rallen" Rodowicz i Janusz "Snax" Pogorzelski. W ostatnim czasie niemal na pewno poznaliśmy nową piątkę.

Znamy piątkę Anonymo!

Mateusz "Sówek" Kowalczyk w rozmowach na Discordzie organizacji zdradził skład nowej ekipy. Jednak wiele osób nie chciało wierzyć w te rewelacje, gdyż "Sówek" znany jest z tego typu żartów. Tym razem jednak nikogo nie oszukiwał. Informacje te udało nam się potwierdzić w innych, niezależnych od organizacji, źródłach. Drobną podpowiedź dał również Paweł "innocent" Mocek na swoim streamie.

W nowym składzie ponownie zobaczymy Pawła "innocenta" Mocka i Michała "snatchiego" Rudzkiego. Rolę prowadzącego przejął Oskar "oskarish" Stenborowski, który już w grudniu grał z zespołem. Swojego miejsca w pierwszej piątce doczekał się w końcu Patryk "demho" Tomaszewski. Całość uzupełni Arek "Vegi" Nawojski.

Co ciekawe, Anonymo Esports postanowiło również zatrudnić drugiego trenera. Wybór dla niektórych może być dość zaskakujący, bo zostanie nim Damian "Xo" Gołembiewski. Do tej pory "Xo" znany był głównie z komentowania spotkań. Jednak dobry obserwatorzy mogli zauważyć, że wyróżnia się bardzo dobrym tłumaczeniem rozgrywki i zrozumieniem taktycznych zawiłości. To prawdopodobnie spowodowało, że będzie dalej rozwijać się w esporcie pod okiem Adriana "imd" Piepera, który oczywiście pozostanie trenerem Anonymo i w 2022 roku powinien mieć jeszcze większy wpływ na grę zespołu.

Nowy skład Anonymo Esports: