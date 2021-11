Lot w kosmos, gole przez całe boisko i zamrożeni piłkarze. Gracze FIFA 22 mają z czego się pośmiać

Każda edycja FIFY dostarcza graczom sporej dawki śmiechu, ale i nerwów – zależy u kogo pojawi się absurdalny błąd. Jeden z użytkowników YouTube’a przygotował kompilacje z najzabawniejszymi przypadkami.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Tłumy na boisku

Jednym z najdziwniejszych błędów gry są obrazki jak po awansie drużyny do wyższej ligi, kiedy to kibice wbiegają na stadion. Problem z tym, że mecz wciąż trwa, tymczasem na murawie potrafi się znaleźć nawet kilkanaście postaci takich jak fotografowie czy stewardzi otaczający boisko. Na nagraniu takie zjawisko możemy zaobserwować mniej więcej w 1:45 minucie nagrania.

Inny zabawny błąd to ukazany jest na samym początku filmiku. Mamy tutaj moment, w którym Raphael Varane po wyskoku do dośrodkowania po prostu wyleciał w powietrze. Błąd nie tylko śmieszny, ale irytujący, bo gracz sterujący Francuzem przez to stracił bramkę.

Zamrożeni piłkarze

Zaskakującym zjawiskiem jest ugrzęźnięcie piłkarza w miejscu. Taka sytuacja na nagraniu pojawiła się dwukrotnie, w 1:27 i 1:35 minucie. Dziwny i groteskowy błąd, który nie powinien się zdarzyć w tak drogiej produkcji jaką jest FIFA 22.

Jeszcze bardziej absurdalny jest gol z 42 sekundy nagrania, kiedy to zwykłe podanie w okolicach pola karnego zamienia się w strzał nie do powstrzymania. Ostatecznie piłka ląduje w siatce kilkadziesiąt metrów dalej, sunąc cały czas po murawie. Trzeba przyznać, że gol stracony w takich okolicznościach może zdenerwować gracza, który nie miał na sytuację żadnego wpływu.

W grze istniał również błąd, podczas którego bramkarze bronili strzały rękami, znajdując się poza polem karnym. W prawdziwym życiu byłaby to czerwona kartka dla golkipera, w FIFIE zaś dosyć często spotykany błąd. Na szczęście zostało to już wyeliminowane podczas jednej z pierwszych aktualizacji gry.

