Polacy odpadli z prestiżowego turnieju. "Nie ma co płakać"

PGL Major Stockholm 2021 to najważniejszy turniej CS:GO w roku. W rozgrywkach uczestniczyło łącznie trzech Polaków. Niestety cała trójka zakończyła już swój udział.

Nie ma co płakać

Lekkim rozczarowaniem zakończył się występ ENCE w fazie Legend. Europejska formacja w ostatnim czasie była w znakomitej formie, dotarła do finału IEM Fall 2021 Europe, a także przeszła przez fazę Challengers z bilansem 3-1. Zapewne większość kibiców spodziewało się po ENCE nieco więcej, niż ostatecznego bilansu 0-3 i odpadnięcia w pierwszej kolejności z fazy Legend.

PGL Major był pierwszym tej rangi turniejem dla Olka „hades" Miśkiewicza i Pawła „dycha" Dychy. Z tego względu zwłaszcza ten drugi widzi pozytywy w spotkaniach ENCE. – Nie mam nic więcej do powiedzenia niż to, co widzieliście w meczach, takie rzeczy się zdarzają. Nadal liczy się to, że osiągnęliśmy TOP16 na Majorze. Nie ma co płakać! – napisał na Twitterze dycha. Mniej wylewny był drugi Polak, Olek „hades" Miśkiewicz. – Niewystarczająco dobrze, przepraszam – napisał snajper.

W szerszej perspektywie należy uznać występ ENCE za sukces. Drużyna jeszcze pół roku temu musiała przechodzić niespodziewaną zmianę w składzie, w wyniku której dołączył, na początku tymczasowo, Olek „hades" Miśkiewicz. Drużyna z Polakiem w składzie złapała jednak nieoczekiwanie wiatr w żagle i dopłynęła aż do fazy Legend Majora. Jest to z pewnością oznaka, że wszystko z rozwojem zespołu w porządku.

Skazywani na pożarcie

Innym przypadkiem jest Evil Geniuses, gdzie gra Michał „MICHU" Muller. Ekipa Polaka była wskazywana jako najgorszy zespół fazy Legend, który tylko przez przypadek znalazł się w gronie 16 najlepszych na Majorze. Przewidywania wielu się sprawdziły – EG zaliczyło fatalny występ, notując bilans 0-3, pokaźnie przegrywając większość map.

MICHU dosyć spokojnie podszedł do słabych wyników. – Jesteśmy poza Majorem. Daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło, by pozostać w turnieju – pisze Polak na swoim Twitterze. Teraz przyszłość całej drużyny stoi pod znakiem zapytania, bo wyniki są zdecydowanie poniżej oczekiwań, które może stawiać tak potężna organizacja jak Evil Geniuses.

